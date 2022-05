PCS personeel wenst ook 17 procent loonsverhoging

Het personeel van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), heeft gisteren het werk gedeeltelijk neergelegd. De reden hiervoor, is dat het personeel van mening is, dat het ook recht heeft op een 17 procent loonsverhoging, die de overheid aan de ambtenaren heeft toegekend. Volgens het personeel moet de regering kunnen inzien dat door de situatie in het land, niemand uitkomt met het salaris. Het personeel is lopend naar het kantoor van de vicepresident, Ronnie Brunswijk gegaan, die zich op dat moment voor een bespreking op het ministerie van Binnenlandse Zaken bevond.

Brunswijk zei de situatie te snappen en beloofde met een oplossing te komen. Volgens hem zal hij deze kwestie zo snel mogelijk bespreken met de president. Het personeel hield de bewindsman voor, getracht te hebben de situatie intern op te lossen, maar wordt het aan het lijntje gehouden. Zij verklaarden niet te hopen, dat zulks ook nu het geval zal zijn.

De bond heeft het personeel voorgehouden de regering de ruimte te geven haar zaken op orde te brengen en het personeel gevraagd het werk te hervatten. Indien blijkt dat er niets gerealiseerd is zal het, het werk volledig neerleggen en de acties verscherpen. Een deel van het personeel ondersteunt de werkneerlegging, terwijl het andere deel de werkzaamheden heeft hervat.