Ramdin hoopt tunnels te bouwen in plaats van bruggen

‘Regeringen moeten geld reserveren voor onderhoud en herinvesteringen’

President Chandrikapersad Santokhi had onlangs in gesprek met De West aangegeven, dat de regering voornemens is om vier bruggen te bouwen en een zesbaansweg. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft elke oeververbinding een spin-off. ‘’Kijk maar naar wat de brug over de Suriname-rivier heeft betekend voor Commewijne’’, zegt de minister.

“Ik had eigenlijk gehoopt om tunnels te bouwen in plaats van bruggen. Ik zeg dit, omdat je ook rekening moet houden met het visuele aspect. Maar daarvoor moet je wel de juiste condities hebben in je land’’, zegt Ramdin. Esthetisch gezien is het volgens hem, niet geweldig om al die bruggen te hebben die het mooie uitzicht verstoren. ‘’Maar er zijn’’, aldus de minister, ‘’tal van voorbeelden die ons mooie uitzicht verstoren, bijvoorbeeld het verval van de vele monumentale gebouwen in onze binnenstad.’’ Onlangs werden de replica’s van de in 1996 afgebrande panden van De Nationale Assemblee (DNA) opgeleverd. ‘’Na zoveel jaar staan deze prachtgebouwen er weer.’’

Er is nog veel werk met betrekking tot de restauratie van de omliggende panden, want momenteel is de PURP gestart met het pand op de hoek van de Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat en de Lim A Postraat. Dit pand was bijna compleet verwoest door een brand in 2015. Ook de panden van het ministerie van Justitie en Politie op de hoek van de Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat en de Henck Arronstraat worden binnenkort aangepakt. “Dit heeft te maken met een ontwikkelingsprobleem dat wij hebben als land, maar ook als gemeenschap/ individuen waar het besef komt dat je moet sparen en reserveren in je begroting voor onderhoud. Dat gebeurt gewoon niet, dan bedoel ik niet sinds de vorige regering, maar bijna alle regeringen na 1975, hebben geen middelen gereserveerd om het onderhoud te doen van de monumentale panden en herinvesteringen te plegen. Ook ziekenhuizen hebben hetzelfde probleem”, aldus Ramdin. Hij stelde dat de pas opgeleverde reconstructie van DNA-panden, een prachtig beeld is in onze historische binnenstad en hoopt dat de overheid nu wel geld zal reserveren om de gebouwen te onderhouden, anders zal de staat die moeten afstoten.