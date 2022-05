Strenge controles en nieuwe eisen voor verkavelingsprojecten

Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken, heeft gisteren in ABC Aktueel verklaard, dat het verkavelingsbeleid in Suriname aangescherpt zal worden. Volgens Nurmohamed is dit onlangs ook al in het parlement aangehaald. “Inmiddels is het voorstel door de Raad van Ministers goedgekeurd. Er zal binnenkort een uitgebreide presentatie gehouden worden, om aan te geven wat het nieuw beleid inhoudt”, aldus Nurmohamed

De bewindsman vertelde dat het feitelijk zo is, dat oude verlaten verkavelingen overgenomen zullen worden. “Haast in elk district is het zo, dat er een heleboel verkavelingsprojecten zijn, als we kijken van Albina tot Nickerie.” Volgens Nurmohamed zijn bepaalde verkavelaars al overleden, waarbij bepaalde zaken niet helemaal werden afgerond. “Hierdoor zijn er ook heel wat boedel kwesties ontstaan”, benadrukte Nurmohamed.

Hij haalde voorts aan, dat kavels tot een bepaald jaar, door middel van oproep en gemaakte formulieren, overgenomen zullen worden. Voor de uitgegeven kavels vanaf 2014, zal het huidige verkavelingsbeleid volgens Nurmohamed, wel invloed hebben. “Vanwege de economische problemen waarin verkavelaars zijn beland, zal de categorie van verkavelaars vanaf 2014 tot heden, eerst goed in behandeling worden genomen.” Nurmohamed zei dat het overheidsorgaan zal kijken, hoe deze verkavelaars geholpen kunnen worden in een public private partnership.

Voor wat betreft de verkavelingsprojecten, zullen volgens Nurmohamed, binnenkort nieuwe eisen van kracht zijn. Daarbij zullen er strenge controles worden uitgevoerd. “Illegaliteit zal voorkomen moeten worden, omdat er al wetten zijn voorbereid met als hoofddoel, het beschermen van de burgers, zodat er geen situaties meer ontstaan, waarbij burgers plotseling merken dat hun perceel op de veiling gaat. Dat soort situaties mag zich niet meer voordoen” , aldus Nurmohamed.