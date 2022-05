BOG niet in staat swab-personeel uit te betalen

Het verplegend personeel dat bij de verschillende swab-locaties van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), zijn diensten verleend heeft, is nog steeds niet uitbetaald. De zorgverleners van de verschillende swab- en priklocaties, wachten reeds enige tijd op de uitbetaling. Het BOG zegt tegenover de media, dat het momenteel te kampen heeft met een financieel probleem en daardoor niet in staat is bovengenoemd personeel uit te betalen. Het tekort aan financiële middelen, is ook de reden dat de BOG swab-posten gesloten zijn. ‘’Er is nu geen personeel beschikbaar om de swab-locaties draaiende te houden’’, zegt Vern Nanhoe van de afdeling Epidemiologie van het BOG.

‘’Het BOG is reeds enige tijd gestopt het swabben, omdat we het swab-personeel niet neer kunnen betalen. Mensen van verschillende gezondheidsinstellingen werkten op de swab-posten van het BOG, maar deze mensen kunnen we niet meer betalen.‘’ Nanhoe geeft aan, dat het ministerie van Volksgezondheid momenteel bezig is met een oplossing voor dit probleem.

‘’Ik hoop dat er snel een oplossing komt, zodat we weer kunnen beginnen‘’, aldus Nanhoe.

Zij zegt dat er voldoende swab-testen op voorraad zijn, echter zullen deze aan de Regionale Gezondheidsdienst beschikbaar gesteld worden. De RGD heeft volgens Nanhoe, wel voldoende personeel om de testen uit voeren.