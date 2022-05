Shabier Ishaak Uitvaartsoord voorzien van elektriciteit

President Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben op donderdag 26 mei 2022 een bezoek gebracht aan het Shabier Ishaak Uitvaartsoord te Uitkijk, in het district Saramacca. Dit bezoek was bedoeld om de van de aansluiting op het elektriciteitsnet in te wijden. De delegatie werd verwelkomd door de districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga en de voorzitter van de Nationaal Stichting Uitvaartoorden Suriname (NSUS) , Robby Gadjradj. Onder de aanwezigen waren onder andere de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Parmanand Sewdien, directeur van de NV Energie Bedrijven Suriname, Marcel Eyndhoven en DNA lid Reshma Mangre.

Het staatshoofd toonde zich zeer ingenomen met de invitatie van het uitvaartsoord. President Santokhi gaf aan dat dit veel meer betekent omdat initiatieven als deze, onze taak om te helpen bij de ontwikkeling van onze natie, vervullen. “Ik ben dankbaar dat ik als president een bijdrage mag leveren aan initiatieven waar burgers niet stilzitten, maar hun deel doen en hulp vragen waar zij niet verder kunnen”, aldus het staatshoofd. Met het aanmaken van de lichten van de bijeenkomstzaal van het uitvaartsoord, heeft het staatshoofd symbolisch de aansluiting op het elektriciteitsnet overgedragen. Sherin Bansi-Durga, dc van Saramacca, gaf tijdens haar toespraak aan dat de aansluiting op het elektriciteitsnet voor het Shabier Ishaak Uitvaartsoord van eminent belang is, omdat er voor de toekomst plannen zijn gemaakt om een mortuarium met vrieskamers neer te zetten. Dit was ook de droom van de toenmalige voorzitter Shabier Ishaak. Dit betekent dat het complex binnenkort voorzien zal worden van een eigen opslagruimte. “Dit zal zorgen voor een verandering in de traditionele wijze bij crematies, alles onder een dak”. De dc ziet dit als een begin om het district Saramacca tot ontwikkeling te brengen. Zij heeft tijdens haar toespraak de president en de vicepresident bedankt voor hun bijdrage. Zij uitte in het bijzonder haar dank aan de directeur van de NV EBS, de instantie die donaties heeft gedaan. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf tijdens zijn toespraak aan dat deze dag een bijzondere dag is, omdat de regering Santokhi-Brunswijk een taak heeft vervuld op Uitkijk, Saramacca. “Wij als regering zijn het aan onze burgers verplicht om ervoor te zorgen dat er elektriciteit komt in alle gebieden van dit land”, gaf vicepresident Brunswijk aan. De volgende stap waarvoor de vicepresident zich sterk maakt, is het asfalteringsproces van de weg die leidt naar het oord. Bijkans 10 jaren zat het Shabier Ishaak Uitvaartsoord te Uitkijk zonder stroom, daarom heeft de voorzitter een beroep op de overheid gedaan om de plek te voorzien van elektriciteit. Hij heeft in zijn toespraak de problemen waarmee zij te kampen hebben aan de president voorgelegd en gevraagd naar ondersteuning om te werken aan de verdere ontwikkeling van het uitvaartsoord.