Nurmohamed spreekt op conferentie ‘Samen werken aan water’

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), heeft onlangs gesproken op de conferentie ‘Samen werken aan water’, in Torarica. De minister Klimaatverandering en waterverontreiniging bedreigen de gezondheid, veiligheid, het drinkwater en de voedselvoorziening in Suriname. De minister ging in op de effecten van de klimaatverandering en watersituatie in Suriname.

In het kader van diverse onderzoekingen over water in Suriname en de klimaatverandering die reeds gedaan zijn, gaf de bewindsman een presentatie zodat men een beter beeld heeft over de ernst van deze problematiek. De Meteorologische Dienst Suriname (MDS) en de Waterloopkundige Dienst Suriname (WLA) van OW, zijn de instanties die belast zijn met het plaatsen van meetinstrumenten en het verzamelen en bijhouden van data die vervolgens wordt gedeeld met de gemeenschap. Elk ministerie houdt zich op een bepaalde manier bezig met water, daarom is een voorstel gedaan voor het creëren van een duurzaam platform in plaats van versnipperde organisaties en initiatieven. Naar aanleiding van een zware watercrisis in 2021 maakt het ministerie van Openbare Werken deel uit van een watercrisisteam van clusterministeries. Zo wordt het waterprobleem van de rijstboeren in het district Nickerie constant gemonitord door het clusterteam van ministers en burgers uit het rijstdistrict onder begeleiding van de districtscommissaris.

Minister Nurmohamed benadrukte de uitbreiding van internationale samenwerkingen die OW aan het realiseren is. Water komt diverse malen terug in het Ontwikkelingsplan Suriname 2022-2026, waarbij vier waterwetten in voorbereiding zijn. Verder zijn er samenwerkingen getekend met Nederland, Amerika en Frankrijk ter verbetering van de waterhuishouding. Kees van der Ligt van het Wereldwaternet gaf aan, dat op districtsniveau wordt gekeken naar samenwerkingen binnen organisaties en het uitwisselen van ervaringen op regionaal niveau. Een integrale oplossing is noodzakelijk voor de aanpak van het probleem om te kunnen blijven zorgen voor goed drinkwater.

Meteoroloog Truus Warsodikromo, tevens adviseur bij de Meteorologische Dienst Suriname, zegt dat men rekening moet houden met de aanhoudende regens die tot augustus zullen duren. ‘’Deze kunnen gepaard gaan met rukwinden en winden van orkanen langs Suriname’’, aldus Warsodikromo. Zij raadt de gemeenschap aan voorbereidingen te treffen ter bescherming tegen de ontwikkelingen van de weersomstandigheden.