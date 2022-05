Bouva: ‘IMF houdt voornamelijk sociale ontwikkeling in zijn greep’

Sociaal agenda regering heel belangrijk

NDP-parlementariër Melvin Bouva, heeft in het radioprogramma ABC Aktueel toegegeven, dat de huidige koers redelijk stabiel is, gezien de staat Suriname geconfronteerd is geraakt met vier devaluaties, waarbij de koers op pijnlijke wijze van SRD 7 omhoog ging naar SRD 21. Doordat de koers toentertijd constant aan het stijgen was, heeft ook de samenleving de gevolgen daarvan ondervonden, vandaar er momenteel sprake is van een redelijk stabiele koers.

Wat volgens Bouva niet correct aansluit, is dat de prijzen in de winkels niet stabiel blijven. Maar dat is niet altijd de schuld van de regering. Om de koers vervolgens redelijk stabiel te houden, zal er overleg gepleegd moeten worden met de desbetreffende instanties.

Bouva verklaarde voor wat betreft ons onderwijs, er vooral gekeken wordt naar de sociale agenda van de regering. “Aan de sociale agenda moet er toch iets meer gewerkt worden, want er zijn wel wat initiatieven genomen door de overheid. De mensen met een beperking krijgen nu blijkbaar SRD 1750, ook de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) is een beetje verhoogd. Maar wat hebben we eraan als burgers verhogingen krijgen maar de prijzen van goederen niet stabiel blijven”, aldus Bouva. Vandaar dat hij de regering wil aanmoedigen, de aandacht te richten op de sociale agenda.

Vervolgens sprak Bouva over de verkiezing, die voor hem meer een moment opname is waarbij politieke partijen met hun politici het veld ingaan, om een aantal zaken aan de samenleving voor te houden. Gesproken over het punt van de financiële agenda, het geen precies het tegenovergestelde is, waarom de vorige machthebbers niet gestapt zijn naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

“En ik denk dat het IMF die hele ontwikkeling, voornamelijk de sociale ontwikkeling van het land in zijn greep houdt”, aldus Bouva. Hij benadrukte het vaak in DNA te hebben aangehaald, dat als de regering toch doorgaat met het IMF en het stopzetten van verschillende subsidies, en er niet gekeken wordt naar die samenleving, kan daardoor die ontwikkeling in gevaar komen. Aan de hand van de verschillende meningen en kritieken vanwege de samenleving, is Bouva van mening, dat de regering een onvoldoende verdient.