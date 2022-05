‘Port of Spain route was verlieslatend voor SLM’

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft gisteren aangekondigd, dat het zijn diensten moet stopzetten, na bijna drie decennia van operaties in Port-of-Spain, Trinidad. “De Port-of-Spain route was een verlieslatende route voor SLM. De kosten waren structureel groter dan de opbrengsten waardoor SLM steeds gelden moest bijleggen om de luchtverbinding te behouden. Daardoor is besloten de route tijdelijk te staken. Wanneer er vanwege bijvoorbeeld lagere kosten een beter perspectief is, zullen wij het herstarten van de verbinding zeker overwegen”, aldus SLM CEO, Paul de Haan tegenover De West. Gisteren maakte de media in Trinidad melding van dit besluit en gaf aan, dat de luchtvaartmaatschappij niet had aangegeven wat de reden was van de onmiddellijke opschorting, maar zei dat ze haar merkmodel en de economische levensvatbaarheid op haar routenetwerk zal herzien.

Volgens de woordvoerder van Surinam Airways, is het net als elk ander herstructurerings- en organisatieontwikkelingsproces, een moeilijke beslissing geweest om de activiteiten naar de Trinidad-markt op te schorten na 29 jaar in dienst van de mensen van dit prachtige eiland te zijn geweest.

“We zijn bedroefd dat we moeten scheiden van de bijna drie decennialange relatie met onze General Sales Agent (GSA), loyale medewerkers, toegewijde mensen, reisbureaus en autoriteiten van deze bestemming. Bedankt voor het vertrouwen en uw onschatbare steun om van ons een vertrouwde luchtvaartmaatschappij te maken. We zijn echter hoopvol dat we kunnen hervatten na het herzien van ons routenetwerk en de vlootvereisten om duurzame groei in de regio te garanderen en om in de toekomst naar tien of meer bestemmingen te blijven opereren.”