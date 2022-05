USD 60 miljard geïnvesteerd dit decennium in olie- en gassector Guyana

De Latijns-Amerikaanse analist van Rystad Energy, Sofia Forestieri, zei dat het energieonderzoeksbureau verwacht dat internationale oliemaatschappijen in het decennium 2021-2030 ongeveer USD 60 miljard zullen investeren in exploratie- en productieactiviteiten, voornamelijk in het Stabroek-blok. Rystad voorspelde dat, van de investeringen in de petroleumsectoren van landen in de Latijns-Amerikaanse regio, de investeringen in Guyana de op drie na hoogste zouden bedragen. Guyana staat achter Brazilië, waarvoor Rystad voor het decennium meer dan 180 miljard dollar aan investeringen verwacht. Verwacht wordt dat dat land tegen 2030 een productie zal hebben van bijna 5 miljard vaten per dag (bpd), terwijl de staatsolieproducent Petrobras klaar is om de grootste ter wereld te worden door dagelijkse productie.

Mexico en Argentinië leiden ook Guyana met verwachte investeringen van respectievelijk ongeveer USD 135 miljard en USD 77,2 miljard. Rystad verwacht dat de investeringen in Guyana in de periode 2023-2030 elk jaar zullen variëren tussen USD 5 miljard en USD 10 miljard, met als hoogste verwachte investeringsjaar 2025 met meer dan USD 9,5 miljard.

ExxonMobil, als Stabroek Block-operator, zal naar verwachting ongeveer USD 33 miljard investeren in de periode, terwijl Hess en CNOOC naar verwachting respectievelijk USD 20,5 miljard en USD 16,8 miljard zullen investeren. Een zeer klein deel van de investeringen wordt verwacht van CGX Energy, Frontera Energy Corporation, TotalEnergies en Tullow Oil, behoudens commerciële ontdekkingen buiten het Stabroek-blok in de aanloop naar 2030.

70% van deze investeringen in Guyana zal naar verwachting voor productieactiviteiten zijn. Wat betreft exploratie zei Forestiera: “We verwachten dat de exploratieactiviteiten in Guyana de komende jaren zeer sterk zullen blijven. Na COVID in 2020 kwam het weer in een stroomversnelling en we verwachten dat het zal blijven groeien.”

Als ze de investeringsuitgaven voor projectexploratie voor de komende jaren vergelijkt, zei ze dat Guyana de op twee na grootste is, voornamelijk aangedreven door aanstaande boorcampagnes in de Stabroek-, Canje- en Kaieteur-blokken. ExxonMobil heeft tot nu toe meer dan 25 ontdekkingen gedaan in het Stabroek-blok en heeft een enorme boorcampagne gepland voor de komende jaren.

Bron: Oilnow.gy