Perisur houdt gezondheidsbeurs voor aanstaande moeders

De Stichting Perinatale Interventies Suriname (Stichting Perisur), heeft op 21 mei een moeder en kind gezondheidsbeurs gehouden op het Indra Maju Sportcomplex te Geyersvlijt. De slogan van de beurs was: ‘Gesontu mama e kisi gesontu pikin’. De activiteit had tot doel zwangere vrouwen en hun partners, moeders van baby’s, tieners en tienermoeders en vrouwen die zwanger willen worden te bereiken met noodzakelijke informatie over de gezondheidszorg in de beginfase van de zwangerschap en daarna. Na Geyersvlijt volgen nog andere wijken waaronder Latour, die als volgende op de lijst staat.

“Dit is de tweede beurs die wij organiseren. Zwangere vrouwen, in het bijzonder tienermoeders, zijn hierbij uitgenodigd zodat zij meer informatie kunnen inwinnen betreffende zwangerschap en alles daaromheen. Ook houden wij praatsessies met hen over allerhande dingen waarmee zij zitten en proberen wij zo tot oplossingen te komen”, zegt Manodj Hindori, oprichter tevens voorzitter van Stichting Perisur. Hij voegt eraan toe dat de stichting middels het organiseren van beurzen in de wijken naar de moeders en toekomstige moeders toestapt om zoveel als mogelijk informatie te verspreiden.

Creative Kids, het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), Ladies Talk Suriname en Simextra International, waren enkele organisaties en instanties die participeerden aan de beurs. Perisur richt zich op het verbeteren van de gezondheid en zorg van (zwangere) vrouwen/koppels en hun baby’s middels interventie en onderzoek. De stichting monitort gegevens van zwangere vrouwen en hun baby’s om (trends in) geboorte-uitkomsten in Suriname te bestuderen, met name ongunstige geboorte-uitkomsten zoals doodgeboorte, vroeggeboorte en aangeboren afwijkingen.