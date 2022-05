Districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost maakt zich op voor Caricom-vergadering

Suriname is begin juli de gastheer van de 43ste Vergadering van Caricom Staatshoofden en Regeringsleiders. De activiteiten zullen zich voornamelijk concentreren in de hoofdstad Paramaribo. Voor het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost, is er dus een rol weggelegd wanneer het gaat om de voorbereidingen naar deze periode toe. Districtscommissaris (dc) Ricardo Bhola, deelt mee dat de voorbereidingen van zijn commissariaat in volle gang zijn. Het gaat voornamelijk om het toezichthouden op de openbare orde, rust en veiligheid. Daarvoor is het commissariaat in overleg met het Korps Politie Suriname (KPS). Verder zijn ook andere dc’s betrokken, waaronder Fulgence Javinde van Paramaribo Zuid-west, Mohamedshafiek Radjab van Commewijne en Ludwig Mendelzoon van Brokopondo. “Wij zijn eigenlijk de meest belangrijke dc’s als het gaat om het plannen c.q. meehelpen organiseren.” De burgervaders zijn intussen bij elkaar geweest, waarbij zij een aantal zaken hebben besproken. Zij zullen proberen op eigen districtsniveau invulling te geven aan de voorbereiding alsook hun betrokkenheid. Voor wat Paramaribo Noord-Oost betreft, worden naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden ook andere activiteiten uitgevoerd.

Zo is er afstemming met een securitybedrijf wanneer het aankomt op de veiligheid in met name het uitgaansgebied. Met Robbin Roemer, voorzitter van de Stichting Uitgaanscentrum Paramaribo, is er frequent contact. Er vinden ook overlegmomenten plaats waarbij er met ondernemers in de directe omgeving wordt gesproken over hun inbreng. “Zij bieden ook een helpende hand en staan niet langer aan de kant”, zegt de dc. Hij maakt zich ook op om extra vuilnistonnen te laten plaatsen in het centrum. De staatshoofdenvergadering is niet de enige activiteit die aanstaande is en waarop het commissariaat zich voorbereidt. Ook het bezoek van de burgermeesters van Amsterdam en Den Haag (Nederland) en de olie- en gasconferentie (eind juni) staan voor de deur. Het commissariaat put uit de ervaring die is opgedaan bij eerdere grote evenementen, zoals het bezoek van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro in januari dit jaar en dat van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, in september 2020. “Er is geleerd van de schoonheidsfoutjes. We zijn altijd in overleg en hebben heel goede werkrelaties met ministeries. Het is prettig om dit in collectief verband te doen”, aldus dc Bhola.