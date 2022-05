WAKEN VOOR RUSSISCHE INFILTRANTEN IN ONS LAND

In De Nationale Assemblee werd in februari 2019, de ontwerpwet die het reizen tussen Suriname en Rusland vergemakkelijkt, met 27 algemene stemmen aangenomen. Dit betekende dat burgers uit Suriname visumvrij kunnen reizen naar Rusland, terwijl burgers uit Rusland ook visumvrij ons land kunnen bezoeken. William Waidoe die toen parlementariër was, juichte deze stap toe en was van mening dat wij als land met een kleine bevolking, veel kunnen hebben aan Rusland. Toen al vroegen wij ons af, hoe de veiligheid van de burger gegarandeerd wordt, want ons land heeft een zwak controle-instituut waar vreemdelingen een verblijfsvergunning voor drie maanden kunnen aanvragen en krijgen. Eenmaal in ons land, vertrekken velen niet meer en melden zich vervolgens niet meer aan. Dit is al decennialang een probleem. Vaak genoeg zijn het mensen met verkeerde bedoelingen die ons land binnenkomen. We denken dan gelijk aan criminelen die zijn gevlucht uit hun land. In het geval van Rusland, moeten wij waken voor infiltranten en vluchtelingen die proberen de effecten van de oorlog te ontwijken en hier een thuisbasis komen zoeken, terwijl ook zij worden gezocht voor hun oorlogsmisdaden. Keerpunt is van mening, dat bij het verlenen van visumvrij reizen, wij niet alleen moeten kijken naar de bijdragen aan het versoepelen van het personenverkeer met als doel onder andere het toerisme te bevorderen, maar dat wij hierdoor ons land ook openstellen voor meer illegaal verkeer en criminaliteit. De huidige president Chandrikapersad Santokhi, was het toentertijd ook niet eens met visumvrij reizen voor Russen en wilde weten, waarom er voor Rusland is gekozen. Hij wilde concrete voordelen inzake de band met Rusland en waarom andere landen niet zijn gekozen. Hij gaf toen aan, dat dit land zo ver van huis ligt en de bevolking verschilt veel in cultuur, traditie en taal. Ook is er geen enkele historische binding met Rusland. Santokhi vond dit besluit niet raadzaam van de NDP-regering, want zelfs bij landen waarmee meer overeenstemming bestaat, is de regering niet zover gegaan dat zij de visumplicht afschafte. Daarbij zijn we altijd van mening geweest, dat visumplicht tussen Rusland en Suriname zal resulteren in eenrichtingsverkeer. Heel weinig Surinamers hebben de behoefte om richting Rusland te gaan. Surinamers willen graag naar Nederland, Amerika of een Caribisch eiland. Arnold Kruisland, oud-diplomaat, had het aan het rechte eind toen hij zei, dat ons land als poort voor de Russen zal dienen om toegang te krijgen tot de achtertuin van de Verenigde Staten van Amerika (VS). Hij was ervan overtuigd dat de VS niet blij zullen zijn met deze overeenkomst, omdat de Russen nu gemakkelijk toegang zullen krijgen in Zuid-Amerika via Suriname. Kruisland vreesde in 2019 al, dat de Russische maffia zich hier zou kunnen komen vestigen. Hij zei verder dat Rusland in het verleden in Cuba een militaire basis aan het opzetten was en is ervan overtuigd, dat Russen ook met dergelijke plannen naar Suriname komen. Volgens Kruisland, beschikt Suriname niet over de faciliteiten om de Russen in de gaten te houden.