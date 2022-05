ZELF HOUT VERWERKEN BRENGT VEEL MEER OP

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), organiseerde afgelopen maandag een discussieavond. Er werd uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat Suriname moet stoppen met het exporteren van rondhout. We kunnen namelijk als land veel meer verdienen als we zelf de productie en export van verwerkt hout ter hand nemen. Ruim 70 procent van de boom blijft liggen na het vellen of wordt niet verwerkt na het verzagen. Momenteel vindt er veel verspilling plaats, want er wordt nog geen 35 procent van de boom gebruikt om geld te verdienen. Volgens de VES bereidt het bedrijfsleven zich al jaren voor op de overstap. Het exporteren van rondhout vindt ook op grote schaal illegaal plaats. Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vorig jaar in april gezegd, dat de houtsmokkelaars beboet zullen worden. Deze uitspraak deed hij in het kader van de 100 containers met illegaal hout die in die periode waren onderschept op de Dr. Jules Sedney Haven. Daarna werden de tien verdachten in december van hetzelfde jaar, voorlopig in vrijheid gesteld. Daarna hebben we weinig tot niets meer vernomen met betrekking tot deze zaak. Zo gaat het vaker in dit land. Hoe wil je dat deze illegaliteit wordt aangepakt, als de straffen niet eens op een behoorlijke wijze worden opgelegd. Wij zijn van mening, dat alles valt en staat met ordehandhaving, goed bestuur en optimale controle binnen deze sector. Zolang deze zaken niet in orde zijn, zal de illegale sector blijven groeien, want niemand neemt je serieus. De grote boys zullen kleine boys voor hun karretje blijven spannen. Keerpunt heeft altijd bewondering gehad voor de directeur van Conservation International Suriname, John Goedschalk, en zijn passie waarbij hij zovelen probeert te overtuigen van een duurzaam beleid van onze bossen. Suriname verdient momenteel USD 140 miljoen aan houtkap, in totaal wordt ‘maar’ USD 180 miljoen verdiend aan het bos. USD 140 miljoen, dat is gelijk aan 10 miljoen gevelde bomen per jaar. Goedschalk maakte tijdens de VES-bijeenkomst een vergelijking met de houtsector van Gabon. Onlangs bracht een delegatie, onder anderen bestaande uit minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeleid en assembleevoorzitter Marinus Bee, een bezoek aan Gabon om te zien hoe de houtsector in Gabon zich ontwikelt. Het Afrikaanse land is in 2010 radicaal gestopt met de export van rondhout: het hout wordt zelf verwerkt en de eindproducten worden op de eigen en internationale markt verkocht. Naast aardolie is de bosbouw nu een grote dobber waar de economie op drijft. Dit is naar onze mening, een prachtig voorbeeld dat Suriname over kan nemen. Goedschalk gaf aan dat als Suriname het hout zelf verwerkt en daarna exporteert, alle hout gebruikt kan worden. Zelfs de bast en het zaagsel kunnen verwerkt worden tot eindproducten. Nu blijft meer dan 70 procent van de gevelde bomen ongebruikt. Wij zijn het helemaal eens met Goedschalk, wanneer hij zegt dat het exporteren van rondhout afgebouwd moet worden. “De regering moet een datum prikken vanaf wanneer dat moet gebeuren. Zoals Gabon heeft getoond, is politieke wil en inzet essentieel om verandering te brengen.” De tijd is aangebroken dat wij op een duurzame manier onze natuur moeten inzetten, zodat wij onze rijkdom niet verder vernietigen, maar juist helpen te herstellen.