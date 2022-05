Werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo focust zich op armoedebestrijding

Duurzame armoedebestrijding, dat is waar de werkgroep Wijken in Ontwikkeling Paramaribo, zich de komende periode op zal gaan focussen. De werkgroep is op maandag 16 mei door president Chandrikapersad Santokhi ingesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende ressorten. Zij zullen zich vooral gaan inzetten voor het versterken van gezinnen.

De werkgroep vloeit voort uit de zogeheten Ghetto Groep, die in september 2020 werd geïnitieerd. Van de oorspronkelijke groep zijn er thans zes leden over. De nieuwe werkgroep bestaat uit dertig leden met de mogelijkheid tot uitbreiding. Het gaat om buurtbewoners van verschillende ressorten die bereid zijn de uitdaging om armoede te bestrijden, aan te gaan. De werkgroep wordt geleid door Harold Pultoo, geestelijk adviseur van president Santokhi. Voorzitter Louis Vismale van de Stichting 1 voor 12, maakt ook deel uit van de werkgroep.

‘’De nadruk ligt echt op duurzame armoedebestrijding in het kader van zelfredzaamheid in het kader van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties’’, zegt bestuurslid Judith Wijngaarde. “Die vis is op een gegeven moment misschien echt nodig, maar je kunt de mensen beter leren hengelen, zodat de mensen zelfs gaan vissen, want niet eenieder houdt van dezelfde soort vis”, legt Wijngaarde uit. De focus zal vooral gelegd worden op het versterken van gezinnen. ‘’Zwakke gezinnen vormen een zwakke gemeenschap’’, aldus Wijngaarde.

De werkgroep zal samen met de gezinnen de problemen identificeren en gezamenlijk voor een oplossing gaan. Hierbij zal onder meer de Anton de Kom Universiteit van Suriname betrokken worden. De universiteit zal de werkgroep begeleiden in het aangaan van de uitdagingen. De werkgroep zal zich ervoor inzetten om de buurtbewoners op een duurzame manier bewust te maken van de gevolgen van zwakke gezinnen binnen de samenleving. Wijken in Ontwikkeling Paramaribo is ingesteld voor de periode van een jaar, maar indien nodig kan de termijn verlengd worden.