Schietende agent buiten functie gesteld

Op een filmpje dat ongeveer anderhalve week gedeeld werd via sociale media, is te zien hoe een agent na het borrelen met vrienden zijn wapen pakt en meerder malen schiet. Deze handelingen werden vastgelegd door buren, omdat het volgens hen niet de eerste keer is dat de agent zich op een dergelijke manier gedraagt. Voorts hebben ze getracht deze agent aan te spreken over zijn handelingen en het gevaar hiervan. Echter reageerde de laatstgenoemde boos. Ook klachten bij het politie bureau gedeponeerd in de omgeving, leverden niets op. Volgens de buurtbewoners werd ze voorgehouden dat er niets gedaan kan worden als er geen beeldmateriaal hieromtrent is vastgelegd en gepresenteerd over de handeling. De buren die vonden dat de agent werd beschermd door zijn collega’s, besloten vervolgens de handelingen vast te leggen.

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, gaf afgelopen week tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement aan, dat de agent intussen is ontwapend en buiten functie is gesteld. Tegen de andere manschappen loopt een onderzoek dat moet leiden in een tuchtstraf. Volgens de bewindsman zullen dergelijke handelingen door manschappen van de korpsen niet worden getolereerd, gezien hierdoor de samenleving in gevaar wordt gebracht.

Tijdens de begrotingsbehandeling kwam verder naar voren, dat het ministerie het verder zal moeten doen met beperkte middelen. Echter zal getracht worden, op een gefaseerd manier de middelen voor de onder het ministerie vallende korpsen, aan te schaffen. Ook het verzorgen van verschillende opleidingen en het bijscholen van het personeel, zal worden meegenomen volgens Amoksi.