KPS overhandigt gedigitaliseerde verkeerslessen aan MinOWC

De afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname (KPS), heeft de verkeerslessen die aan scholieren verzorgd worden, gedigitaliseerd. Op 6 mei zijn de verkeerslessen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) overgedragen. Met de gedigitaliseerde lessen kan de verzorging van verkeerslessen aan scholieren gegarandeerd worden, ook onder omstandigheden zoals de Covid-19-pandemie. Dit project is met financiering van de Inter-American Development Bank (IDB) uitgevoerd.

De Chief of Operations van het IDB in Suriname, Steven Collins, juicht dit project toe en geeft aan, dat het vooral interessant is dat de verkeerslessen aan scholieren verzorgd worden. Kinderen kunnen nog veel nieuwe kennis opdoen en deze later als volwassenen in het verkeer toepassen. De trekker van het project, chef van Verkeer hoofdinspecteur Deekman, zegt dat het doel van de gedigitaliseerde verkeerslessen is dat de bewustwording van de eigen verantwoordelijkheid en die van anderen, reeds op zeer jonge leeftijd bevorderd wordt. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, noemde het een waar genoegen om deze video’s te mogen overdragen aan het MinOWC. Hij geeft verder aan dat deze video’s ook voor volwassenen een ‘’refresher’’ zijn.

‘’Er doen zich veel zware aanrijdingen voor, waarbij er vaak onverantwoord en roekeloos rijgedrag geconstateerd wordt. Dus ook volwassenen hebben behoefte aan deze informatie om hun gedrag aan te passen en ernstige ongelukken te voorkomen’’, stelde de minister.

Na een kort dankwoord waarin zij het belang van veiligheid in het verkeer voor jeugdigen benadrukte, heeft de onderdirecteur van Ontwikkelingsdiensten bij MinOWC, Daniela Rosario, de verkeerslessen in ontvangst genomen.

De gedigitaliseerde verkeerslessen bestaan uit tien korte filmpjes van ongeveer 5 minuten en een introductiefilm. De informatie is geschikt als hulpmiddel voor leerkrachten om verkeerseducatie te verzorgen aan leerlingen van de bovenbouw. Verder is de informatie toegankelijk voor leerlingen en volwassenen die eveneens verkeersinformatie tot zich wensen te nemen.