Geen stroomkorting voor samenleving ondanks besparingen EBS

In een poging van BEP-parlementariër Ronny Asabina om een lans te breken voor de dorpen en gemeenschappen in het district Brokopondo die al enkele weken te kampen met wateroverlast, heeft Asabina informatie gedeeld waaruit blijkt, dat de samenleving op geen enkele manier een stroomkorting ervaart, ondanks dat de Energiebedrijven Suriname (EBS) goedkoper energie konden inkopen in 2021. Asabina gaf aan, dat Staatsolie in een bericht meedeelde, dat het water in het stuwmeer een economische waarde heeft. “In het jaarverslag 2021 van Staatsolie wordt gewag gemaakt van het feit dat dochteronderneming Staatsolie Power Company Suriname, in 2020-2021 zorgde voor de opwekking van ruim 80 procent van de elektriciteit waar Suriname behoefte aan heeft. In de Afobaka waterkrachtcentrale is 1.1 miljoen megawatt opgewekt tegenover 926.000 in 2020, een stijging van bijna 20 procent”, merkte Asabina op.

Hierdoor heeft de overheid ruim USD 20 miljoen of meer dan SRD 400 miljoen op haar energierekening kunnen besparen. In 2021 heeft de Afobaka waterkrachtcentrale met schone energie voor meer dan 60 procent bijgedragen aan de totale behoefte aan energie van Suriname. Het is volgens Asabina vreemd dat niet expliciet is opgenomen met welk percentage. “Elke koe van zondag weet dat de Staatsolie Power Company Suriname, een commercieel energiebedrijf is met als primair doel winstmaximalisatie, onder meer door elektriciteit op te wekken en te verhandelen. Met de handel in groene energie heeft het bedrijf aanzienlijk hoge resultaten geboekt ten opzichte van het jaar daarvoor.

Interessant is om te weten wat de verhouding is van de opwekking van energie door fossiele brandstof en via de waterkrachtcentrale in het tarief dat EBS haar klanten in rekening brengt. Want als EBS voor veel goedkoper heeft ingekocht, moeten wij dat terugvinden in de opkoopprijs en de consumentenprijs”, stelde Asabina. Echter ervaart de samenleving volgens Asabina, op geen enkele wijze een energie- of stroomkorting. “Wij eisen dat die transparantie komt. Het gaat om basale elementaire informatie waarnaar de samenleving ook uitkijkt. Het jammerlijke is dat EBS niet bij is met haar jaarverslag om te weten te komen met welk bedrag men heeft bespaard en of het netto resultaat over 2021 vooruit is gegaan”, zei Asabina. Hij benadrukte ook dat Suralco, de oorspronkelijke eigenaar van de Afobaka stuwdam, de waterkrachtcentrale niet primair beheerde en exploiteerde voor het opwekken en verhandelen van energie. “De core business van Suralco was productie en verhandelen van bauxiet en aluinaarde, waarbij de energie die werd opgewekt als hulpmiddel werd ingezet. Het overschot werd verhandeld, maar zulks was geen core business”, aldus Asabina.