‘Juridisch onmogelijk om Guyanese vissers te accommoderen’

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) en haar lidorganisaties, zijn gisteren tijdens een persconferentie met als thema: ‘Onze vis is van ons’, ingegaan op het visserijbeleid van Suriname. Doel van de persconferentie was de verkeerde denkbeelden over de vissector te weerleggen. Ook werd ingegaan in op de vergunningenkwestie tussen Suriname en Guyana. De FSA stelde, dat het praktisch en juridisch onmogelijk is om Guyanese vissers met Surinaamse visvergunningen te accommoderen.

Volgens de FSA is het conform de Surinaamse wetgeving niet alleen onmogelijk, ook zijn de lokale visgronden reeds bezet. FSA-voorzitter Tania Lieuw-A-Soe zegt, dat de overheid de vissector zou moeten betrekken als ze besluiten neemt die betrekking hebben op de sector. ‘’Nog nooit heeft de overheid met de sector gecommuniceerd of het verstrekken van vergunningen mogelijk is of niet’’, zegt zij.

Voorzitter van de Suriname Seafood Association (SSA) Udo Karg, zegt dat de vissector een goed georganiseerd en ook is onderverdeeld in lagen. ‘’Ook op papier is het gestructureerd, omdat we nauw samenwerken met de overheid.‘’ Volgens Karg komt de sector pas in het gedrang bij inmenging van de politiek.

‘’De politiek moet zich niet bemoeien met deze specialistische sector, anders gaat die kapot”, aldus Karg.

De voorzitter van het Visserscollectief, William Mohamed-Hoessein, benadrukt dat het nimmer zover mag komen dat er toch vergunningen worden verleend. Volgens de FSA staat de vissector momenteel voor grote uitdagingen. Dit omdat de overheid volgens hen alles eraan doet om wat momenteel als illegaal getypeerd wordt, legaal te maken. Het verbaast de FSA, dat de regering nog steeds niet optreedt tegen de personen die eraan meewerken dat Guyanese vissers illegaal kunnen vissen in Surinaamse visgronden. Het legaliseren van illegale activiteiten gaat volgens Karg, niet over één nacht ijs. Er volgens hem een heel traject dat gevolgd moet worden. ‘’Om dit aan te pakken, ga je een illegale activiteit niet plotseling legaliseren, illegaal blijft illegaal. De overheid wil de zogenaamde ‘middle man’, die zijn vergunning voor grote bedragen verhuurt, uitschakelen. Maar nu wil de overheid zelf de ‘middle man’ zijn en geld innen. En dit kan niet, omdat de voorwaarden om te vissen in de Surinaamse visgronden, duidelijk zijn”, stelt Karg. Juridisch adviseur van de FSA, Antoon Karg, plaatst vraagtekens bij de overeenkomst tussen Suriname en Guyana. Hij vraagt zich af, welke voordelen Suriname heeft aan de overeenkomst met Guyana. ‘’Deze vraag moeten we aan de president stellen. Want je gaat geen overeenkomst aan, zonder dat je er voordelen aan hebt‘’, aldus Karg. Volgens hem is er geen juridische oplossing om visvergunningen te verstrekken aan Guyanezen. ‘’Ook niet door het oprichten van een staatsbedrijf dat dit speciaal gaat doen. Dit zal in strijd zijn met de Zeevisserijwet.‘’

door Orsilia Dinge