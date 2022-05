Covid-besmettingen lichtjes toegenomen

MoHanA-regels worden nauwelijks gerespecteerd

De covid-maatregelen zijn al een tijdje versoepeld. Het opzetten van een mond-en neuskap is volgens de regering nog verplicht in gesloten ruimtes, bij grote samenkomsten en op plekken waar de nodige afstand niet kan worden bewaard. Daarbij worden de MoHanA-maatregelen, nog steeds aanbevolen. Maar dagelijks zien we, dat mensen geen behoefte meer hebben aan het opzetten van een mond-neuskap. In bepaalde detailhandelszaken constateren we ook dat een mond-neuskapplicht afgeschaft is, waarbij mensen een vrije toegang hebben. Dit terwijl de regering duidelijk heeft aangegeven, dat het dragen van een mond-neuskap nog van toepassing is. Ook in de bus, waar mensen dicht op elkaar zitten, wordt nu geweigerd hem op te doen. Vern Nanhoe, arts bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), verklaarde recentelijk in het radioprogramma ABC Aktueel, dat het te verwachten was, dat de coronabesmettingen wederom zouden toenemen, omdat mensen de MoHanA-regels niet meer hanteren. “De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenschap om zichzelf te beschermen, maar echter zien we dat niet meer gebeuren”, aldus Nanhoe. Minister Amar Ramadhin benadrukte onlangs ook, dat ofschoon er weinig te merken is van Covid-19, de samenleving toch alert moet blijven. Bij de cijfers van de afgelopen dagen hebben gezondheidsautoriteiten wederom een toename van Covid-19-besmettingen geconstateerd. Volgens de statistieken van het Covid-19 dashboard, zijn er deze week 156 personen positief getest op het coronavirus. Nanhoe vertelde dat bij de laatste golf we gezien hebben, dat de covid-besmettingen drastisch toegenomen waren, waardoor de regering moest ingrijpen om ze aan te pakken. “Nu de coronabesmettingen wederom stijgen, moeten we oplettender worden. Preventie is beter dan een ziekenhuisopname”, aldus Nanhoe. Volgens Nanhoe is het nog altijd raadzaam om in gesloten ruimtes een mond-neuskap op te doen, vooral wanneer er 60 plussers aanwezig zijn, die aan onderliggende aandoeningen kunnen lijden. “Vooral met hen dienen we rekening te houden.” Nanhoe zei dat vooral in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), een aanzienlijke toename is van het aantal Covid-19-besmettingen. Nanhoe haalde vervolgens ook aan, dat minder mensen zich nu laten vaccineren tegen Covid-19. “We willen mensen oproepen, nog steeds hun prikje te halen. Laat je volledig vaccineren, zodat je een goede bescherming hebt tegen Covid-19”, aldus Nanhoe. In totaal zijn er tot nog toe 49.455 personen genezen in Suriname. 1.337 mensen verloren in ons land het leven aan Covid-19. Het aantal personen in het ziekenhuis opgenomen staat momenteel op 16. De status van de opgenomen patiënten geeft aan, dat 3 personen niet zijn gevaccineerd, 8 personen zijn volledig gevaccineerd en van 5 is de status onbekend.

Tot op dit moment is slechts 55,56% van de totale doelgroep populatie (2 doses) gevaccineerd. In totaal werden er 533,668 prikken gezet. De coronabesmettingen kunnen volgens medici teruggedrongen worden door vaccinatie. Het ministerie van Volksgezondheid roept daarom de bevolking op, zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Het departement benadrukt, dat de samenleving zich ook zoveel als mogelijk dient te houden aan de MoHanA-regels: Mondneusmasker op, regelmatig Handen wassen en Afstand (1,5 meter) houden!

(Bronnen: https://laatjevaccineren.sr/ , https://covid-19.sr/ )