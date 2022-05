Defensie wil hackers een stap voor zijn

Het ministerie van Defensie wil de cybercriminaliteit aanpakken en wel zodanig dat het ministerie eventuele hackers een stap voor is. In dit kader vindt in de komende maanden een Cyber Analist Training plaats bij de Surinaamse Militaire Academie (SMA). Op deze locatie heeft defensieminister Krishna Mathoera op maandag 9 mei de kick-off van deze training gedaan. Dit gebeurde in aanwezigheid van de waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen, defensiedirecteur Sherif Abdoelrahman, de staf van het ministerie en de zestien trainees.

Het doel van de training is te komen tot een effectievere aanpak van cybercriminaliteit in Suriname. Minister Mathoera spreekt van een mijlpaal voor haar departement. Ze acht het van belang dat Suriname in deze steeds digitaliserende wereld ook voorbereid is op de dreigingen die met deze ontwikkeling gepaard gaan. “Geautomatiseerde systemen kunnen gehackt worden. Er kunnen ook gelden van je rekening weggehaald worden”, aldus de minister. Volgens haar moet men niet uit het oog verliezen dat bij het ministerie van Defensie ook systemen gelekt kunnen worden en er schade gebracht kan worden aan belangrijke informatie. De minister benadrukt dat cyberveiligheid prioriteit geniet in haar beleid. “Cybercriminaliteit gebeurt zeer accuraat en komt steeds meer voor.” De samenleving is volgens haar gebaat bij cyberveiligheid.

De geselecteerde trainees zijn na een voorselectietraject gekozen. Na verschillende informatiebijeenkomsten en selectiegesprekken in maart van dit jaar, vond in april een tweede ronde van selectiegesprekken plaats door Interpoint Developmentcenter Caribbean en het ministerie van Defensie. Het traject van het IT-trainee programma wordt verzorgd door de IPTH Academy uit Zwolle, Nederland in samenwerking met Interpoint Caribbean. De SMA zal voor de komende twaalf maanden de locatie zijn van waaruit de trainingen verzorgd zullen worden. De trainees ontvangen elk een laptop met alle officiële licenties in bruikleen.

Na het voltooien van de training, ontvangen zij een certificaat. John Mahboeb, CEO van Interpoint, geeft aan dat voor wat betreft de financiering, Nederland is ingekomen met subsidie. Vervolgens is het selectietraject ingezet. Hierbij is gelet op de motivatie, het doorzettingsvermogen, affiniteit met IT en het niveau van de geselecteerden. ‘’De bedoeling is dat de groep qua IT-competenties na de opleiding over voldoende ervaring en kwaliteiten beschikt om aan de slag te gaan. De trainingen zijn volledig Microsoft internationaal erkend. Het gaat om een zware training waarmee Suriname nog niet bekend is”, aldus directeur Mahboeb.