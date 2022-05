CBB-personeel in actie en werkt tot 11.00 uur

De bond bij de Bevolkingsadministratie in Suriname (BABS), heeft gisteren een ALV gehouden. Gedurende de vergadering heeft de bond besloten dat het personeel van CBB, met ingang van vandaag in actie gaat. De reden hiervoor is, dat de bond niet ontvangen werd door de minister van Binnenlandse zaken, Bronto Somohardjo. Volgens de bond is dit een heikel punt, gezien de knelpunten van het personeel met de werkgever besproken dienen te worden. De bond heeft besloten om ingaande vandaag werkzaamheden tot 11.00 uur uit te voeren. Indien de minister toch niet reageert, zal de actie worden verscherpt en zal men ingaande maandag het werk totaal neerleggen.

Volgens de bond heeft hij al enkele malen een schrijven gericht aan de minister om ontvangen te worden.

Echter heeft de bewindsman tot op heden niet gereageerd. De bond geeft aan dat er toelagen, zijn die niet voldoen aan de hedendaagse voorwaarden en aangepast dienen te worden. Ook de grieven die de leden hebben voorgelegd aan de bond, dienen besproken te worden. Echter kan dit volgens de bond niet als de werkgever hem negeert.

De bond is op grond van het laatstgenoemde ontstemd over de manier waarop de bewindsman omgaat met de organisatie die de belangen van de werknemers behartigt.