‘Invoering btw niet vanuit politieke optiek bekijken’

De discussies over het doorvoeren van de belasting over de toegevoegde waarde (btw), worden nog steeds gevoerd. Ofschoon de conceptwet-btw reeds goedgekeurd is en het de bedoeling is deze wet per 1 juli 2022 door te voeren, uiten politici hun bezorgdheid. Zij vinden dat de streefdatum niet haalbaar is, omdat het huidige belastingsysteem nog gereorganiseerd moet worden, winkeliers hun kassa-systemen moeten aanpassen en de samenleving uitvoerig geïnformeerd. VHP-parlementariër Sham Binda, deelt deze bezorgdheid niet. ‘’Er is niets mis met de streefdatum, zolang er alles aan gedaan wordt dat de staat meer inkomsten kan genereren’’, zegt Binda aan de krant. ‘’De doorvoering van de btw is een stap richting stabilisatie van de economie’’, aldus Binda.

President Santokhi zei onlangs aan de krant, dat de doorvoering van de btw onderdeel is van de economische hervormingen van deze regering. ‘’De btw is een omzetbelasting, die geïnd wordt door de overheid op consumentenuitgaven.

Het implementeren van btw is ook onderdeel van het IMF-programma en moet in het kader daarvan, zo snel als mogelijk in werking treden omdat het de begrotingsconsolidatie kan helpen versnellen’’, aldus de president.

Binda: ‘’We moeten niet zozeer de focus leggen op de streefdatum, maar het feit dat de staat nu meer zal verdienen. Ook moeten we de invoering van de btw niet vanuit een politieke optiek bekijken. De focus moet worden gelegd op de voordelen die uit de btw zullen voortvloeien. Het moet niet zo zijn, dat de regering steeds uitgeeft, maar zelf geen eigen verdiensten heeft.‘’ Indien het land meer verdient, zal het volgens Binda, in staat zijn veel te kunnen realiseren voor het volk.

Binda is al jarenlang een voorstander van de btw en zegt dat naast het uitleggen over de voordelen van deze belasting, er veel in orde gemaakt moet worden. ‘’Iedereen moet afgestemd zijn op het systeem. Er moet een hele digitalisering komen, waarbij er goed uitgelegd wordt, hoe de btw geïnd zal worden en hoe die zal uitpakken. Daarbij denken we aan de markventers, die ook belasting moeten afdragen. Er moet een heel elektronisch kassa-systeem opgezet worden.‘’ Momenteel zijn er volgens Binda veel mensen die geen belasting afdragen aan de staat.

Nog niet alles is in kannen en kruiken, maar de stap richting het doorvoeren van de btw wordt wel gemaakt. ‘’Er moet een digitaal netwerk opgezet worden om ervoor te zorgen dat de staat de btw inderdaad int. Met een heel goed programma, een geschikt ICT-systeem bij de Belastingdienst en goede voorlichting, zullen er weinig tot geen belastingonderduikers zijn.‘’