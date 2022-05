Tekort aan voertuigen bemoeilijkt werk GBB

Minister Dinotha Vorswijk, van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), heeft in gesprek met een lokaal medium gezegd, dat getracht wordt de achterstand die het ministerie heeft zoveel mogelijk in te lopen. Echter vormt het tekort aan voertuigen een obstakel volgens de bewindsvrouwe. Zij verklaart, dat er reeds een begroting is opgemaakt voor de aanschaf van een aantal voertuigen, maar het is volgens de minister nog niet duidelijk, wanneer het ministerie over de auto’s kan beschikken. Ook het tekort aan een grondinspecteur vormde volgens Vorswijk, een drempel, maar er zijn intussen een paar mensen in dienst genomen voor de laatstgenoemde functie.

Vorswijk zegt dat het ministerie bij haar aantreden reeds te kampen had met een ernstige achterstand, maar dat die nu bijgesteld kan worden en dat die tot het verleden kan gaan behoren.

Volgens de bewindsvrouwe zijn de achterstanden voor het verstrekken van grondbeschikkingen nog het grootst in de districten Wanica en Nickerie. In de districten Paramaribo en Coronie, zal men binnenkort starten met het inlopen van de achter-stand.

Volgens de minister worden er nog altijd slachtoffers gemaakt onder mensen die een grondaanvraag hebben gedaan door malafiden die zich voordoen als personeel van het ministerie, en torenhoge bedragen eisen voor bereidverklaringen. Vorswijk benadrukt dat overheidsgronden niet worden verkocht.

Ook zei de minister, dat men binnenkort zal starten met de publicatie van namen van mensen die in aanmerking zijn gekomen voor grond. Zij geeft toe dat dit in het verleden over het hoofd werd gezien.