Enorme toename valutasmokkel sinds september 2021

De laatste tijd worden er regelmatig personen met grote valutabedragen aangehouden, terwijl zij op vertrek staan naar het buitenland of vanuit het buitenland, ons land binnenkomen. De voorzitter van de Deviezencommissie, Prenobe Bissessur, bevestigt dat op basis van de binnengekomen aangiftes, de Deviezencommissie heeft geconstateerd, dat sinds september 2021, er een enorme toename is van het grensoverschrijdend verkeer van buitenlandse betaalmiddelen. “Personen die Suriname binnentreden of verlaten en daarbij in het bezit zijn van buitenlandse betaalmiddelen met een (tegen)waarde tussen de 10.000 Amerikaanse dollar tot 50.000 Amerikaanse dollar, moeten verplicht aangifte doen daarvan bij de douane. Deze aangiften komen binnen bij de Deviezencommissie, en worden vervolgens verder verwerkt. Zo worden onder meer de gegevens doorgegeven aan de Financial Intelligence Unit”, zegt Bissesur.

Indien personen geen aangifte doen van de invoer en/of uitvoer van buitenlandse betaalmiddelen terwijl zij daar wel toe verplicht zijn, of personen die buitenlandse betaalmiddelen invoeren en/of uitvoeren met een tegenwaarde van boven de 50.000 Amerikaanse dollar zonder dat zij daartoe over een speciale vergunning beschikken, kunnen zij volgens Bissessur, worden aangehouden door de opsporingsautoriteiten. “Het smokkelen van geld is namelijk strafbaar gesteld als economisch delict”, stelt hij.

De Deviezencommissie heeft ook geconstateerd, dat met de toename van het grensoverschrijdend verkeer van contante buitenlandse betaalmiddelen, het voor de hand ligt dat ook de geldsmokkel is toegenomen, daardoor worden er meer personen aangehouden. “De in- en uitvoer van contante buitenlandse betaalmiddelen was tot maart 2021 nog vrij eenvoudig: iedereen die contante buitenlandse betaalmiddelen met een (tegen)waarde van meer dan 10.000 Amerikaanse dollar wilde in- of uitvoeren, was slechts verplicht om een formulier in te vullen.

Er was ook geen bovengrens van toepassing”, zegt Bissesur.

Gelet op de internationale ontwikkelingen betreffende het voorkomen en bestrijden van het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme, heeft de Deviezencommissie gemeend om direct na haar aantreden, werk te maken van het vaststellen van nieuwe verscherpte regels met betrekking tot het in- en uitvoeren van contante buitenlandse betaalmiddelen. “De nieuwe regels beogen de relevante autoriteiten, voornamelijk de Deviezencommissie en de Financial Intelligence Unit, meer inzicht te geven in het grensoverschrijdend verkeer van contante buitenlandse betaalmiddelen”, benadrukt Bissessur.