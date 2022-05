Parkeerbeleid historische binnenstad moet geordend worden

Het ingenieursbureau ILACO N.V. hield gisteren een presentatie over het ontwikkelen van een parkeerbeleid voor de binnenstad. Het directoraat Cultuur heeft ILACO aangetrokken om binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Programma (PURP), een strategie te ontwikkelen die het parkeerbeleid in de historische binnenstad moet ordenen. Dit gebeuren is onderdeel van de activiteiten binnen PURP om de historische binnenstad van Paramaribo “wederom tot leven te brengen”.

De presentatie werd bijgewoond door belanghebbenden uit de publieke en private sector. Er zullen nog meerdere bijeenkomsten volgen en het adviesdocument moet eind juli dit jaar afgerond worden. Natasja Deul, Program Coördinator van PURP, benadrukte het belang van de stakeholders en hun betrokkenheid voor een succesvol uit te voeren parkeerbeleid. De aanwezigen gaven aan, meer te willen samenwerken en al in een vroeg stadium betrokken te willen zijn bij de uitvoering van dit project. Ook richtten veel vragen zich op het onderzoek zelf, dat is uitgevoerd middels enquêtes, interviews en bestudering van vorige studies. Alle verzamelde informatie geeft tot nu toe aan, dat het parkeerbeleid in de binnenstad geordend moet worden, maar niet zonder alle bijkomende factoren ook aan te pakken.