‘30% meer amputaties in Nickerie na sluiting One Stop Shop’

De Stichting One Stop Shop in Nickerie, die chronisch zieken (diabetespatiënten) behandelde, is sedert 29 oktober 2021 gesloten. De regering heeft de subsidie voor deze dienst volledig stopgezet, waardoor de stichting zich genoodzaakt zag haar deuren te sluiten. DNA-lid Ebu Jones (NDP), deelde tijdens de begrotingsbehandeling van afgelopen vrijdag mee, dat de sluiting rampzalige gevolgen heeft, zo is er een stijging van meer dan 30 procent geconstateerd als het gaat om amputaties. Jones zei aan het begin van zijn betoog dat hij het jammer vindt dat hij in herhaling moet treden, omdat na de op- en aanmerkingen op de vorige begroting, niets is veranderd. Volgens hem is de gezondheidszorg één van de basiszaken als het gaat om ontwikkeling. Jones deelde mee dat de One Stop Shop gecreëerd was in het ziekenhuis om preventief te werk te gaan, omdat diabetes in Nickerie de nodige aandacht had van de regering.

“Wat doet deze regering? Men schaft de subsidie af en de diensten met betrekking tot de One Stop Window voor diabetes, komen weg te vallen. Er is een stijging van 30 procent wanneer het gaat om amputaties in Nickerie als gevolg hiervan. Dit heeft de specialist die de amputaties pleegt, publiekelijk gezegd. Ik hoop dat ik steun krijg van alle leden om de regering gezamenlijk op te roepen de One Stop Window terug te brengen, zodat we onze broeders en zusters besparen dat zij een teen, been of voet verliezen”, sprak Jones. Cedric van Samson (VHP) wilde weten als de subsidie tot 2020 betaald was. Jones stelde dat de regering Santokhi-Brunswijk in 2020 is aangetreden en dat dat betekent, dat zij ervoor heeft gezorgd dat de subsidie niet is betaald. Ten aanzien van het aantal amputaties, vroeg Van Samson hoe Jones aan het cijfer – een stijging van 30 procent – komt. “Ten aanzien van de amputaties, heb niet ik iets gezegd. Ik verwoord slechts wat de specialist, belast met de amputaties, heeft gezegd. Laten we geen politiek bedrijven hiermee, want dat gaat niet ervoor zorgen dat de mensen hun voeten terugkrijgen”, stelde Jones.

Dew Sharman, ondervoorzitter van DNA, die op dat moment de leiding had, zei dat alles goed gestaafd kan worden met goed onderzoek als de specialist dat heeft gezegd. “U pleit voor subsidie. Dat is goed, maar de percentages kunnen we altijd uitzoeken”, aldus Sharman. Rabin Parmessar, fractieleider van de NDP, zei dat hij enkele maanden terug ook heeft gesproken over de One Stop Shop, maar dat leden van het parlement en de minister aanhaalden, dat er sprake was van corruptieve praktijken bij de One Stop Shop. “We hebben ervoor gewaarschuwd toen het beleid gewoon was overdragen aan RGD. Deze zaken draag je niet gewoon over. Dat doe je met goed beleid en opleidingen. We praten over preventieve zorg, maar wat doen we?”, stelde Parmessar.

Jones zei dat het Mungra Medisch Centrum (MMC) een modern ziekenhuis was, ‘’waarvan we met trots konden zeggen, één van de modernste in het Caribisch gebied’’. “Als we kijken wat het vandaag is geworden, dan moet ik me schamen als Nickeriaan. Wat is de oorzaak daarvan? Men zal zeggen de vorige regering. Maar let wel, als de vorige regering de oorzaak daarvan was, hoe heeft de vorige regering ervoor gezorgd dat tot aan 25 mei 2020, het ziekenhuis op zijn maximum kon worden gedraaid? Dat is de vraag die we moeten stellen”, aldus Jones.

-door Priscilla Kia-