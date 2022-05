5e project Exxon zou tot 275.000 bpd kunnen produceren

De vijfde voorgestelde ontwikkeling van ExxonMobil voor de kust van Guyana, zou maar liefst 275.000 vaten olie per dag (bpd) kunnen produceren en zou de eerste olie al in het vierde kwartaal van 2026 kunnen opleveren, volgens de projectsamenvatting. Guyana’s Environmental Protection Agency (EPA), zei deze week dat een milieueffectrapportage (EIA) nodig is om de waarschijnlijke effecten van het Uaru Development Project te bepalen.

Met een productiecapaciteit van 275.000 bpd, zou Uaru de geaccumuleerde olieproductiecapaciteit in het Stabroek-blok meer dan 1,1 miljoen bpd nemen, nadat het veilig in gebruik is genomen en oploopt tot de nominale capaciteit. In de projectsamenvatting staat dat het Uaru-project zich in het oostelijke deel van het Stabroek-blok zal bevinden, ongeveer 200 km van Port Georgetown, en koolwaterstoffen zal produceren uit de vondsten van Uaru en Mako, en mogelijk aanvullende hulpbronnen, indien dit haalbaar en economisch levensvatbaar wordt geacht.

Deze ontwikkeling zal gebruik maken van een drijvend productie-, opslag- en losschip (FPSO) met een verwachte olieproductiecapaciteit tussen 220.000 en 275.000 bpd, een gasproductie van 450-540 miljoen standaard kubieke voet per dag (mmscfpd) en een geproduceerde watercapaciteit van 250.000-290.000 bpd. In de samenvatting werd opgemerkt, dat geproduceerd water zal worden behandeld volgens internationale normen voordat het veilig in de oceaan wordt geloosd. De FPSO is ontworpen om een ​​olieopslagcapaciteit van 2 miljoen vaten te hebben en zal bij piekproductie, tankers in staat stellen om elke vier dagen ruwe olie te lossen. Het schip zal dubbelwandig worden beschermd, met afmetingen van ongeveer 354 meter lang, 64 meter breed en 33 meter diep. De huidige plannen omvatten boorschepen om olie te produceren uit ongeveer 40-76 putten. De productiefaciliteiten omvatten onderzeese apparatuur die aan de zeebodem is bevestigd en die op ongeveer 1.450-1.950 meter waterdiepte zal worden geïnstalleerd. Dit zijn de productieboom, het productiespruitstuk, de stijgleidingen en de umbilicals.

Van zeeschepen en helikopters wordt verwacht dat ze de ontwikkeling in alle stadia van het project ondersteunen, waarbij ze zich verplaatsen tussen de offshore-ontwikkeling en kustbases, pijpenwerven, fabricagefaciliteiten, brandstofvoorzieningsfaciliteiten en afvalbeheerfaciliteiten.

De productie zal naar verwachting beginnen tussen het vierde kwartaal van 2026 en het tweede kwartaal van 2027, met een verwachte levensduur van ten minste twintig jaar. ExxonMobil zei dat het Uaru-project zal worden ontworpen om voortdurende verbetering van de milieuprestaties aan te tonen. Het zei dat Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), haar dochteronderneming, ernaar streeft om verbeteringen in de milieuprestaties aan te brengen door middel van emissiecontroles, technologische verbeteringen en procesverbeteringen, waarbij lessen zijn getrokken uit de inbedrijfstelling en exploitatie van eerdere Stabroek-blok-projecten.

“Het Uaru-project zal een positieve, directe en indirecte bijdrage leveren aan de economische groei in Guyana, inclusief hogere nationale inkomsten, lokale inkoop van geselecteerde goederen en diensten, meer directe en indirecte lokale werkgelegenheidskansen die de bijbehorende gunstige multiplicatoreffecten in de hele lokale economie stimuleren’’, aldus ExxonMobil.

Momenteel opereren de Liza Phases One en Two-projecten voor de kust van Guyana met een totale olieproductiecapaciteit van 360.000 bpd. Payara en Yellowtail hebben goedkeuring van de overheid gekregen en zullen naar verwachting, respectievelijk in 2023 en 2025 de eerste olie produceren.

