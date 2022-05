In de scheepvaart kennen we allemaal deze uitdrukking en die houdt in, dat een boot langs de zijde van een ander vaartuig komt. Ee schip kan ook langzaam langszij de kade komen, alvorens vastgelegd te worden. Maar je zou deze uitdrukking ook figuurlijk in politieke zin kunnen toepassen, en wel vóór en tijdens een politieke campagne voorafgaande aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen, wanneer tal van malafide figuren totaal uit het niets ‘langszij’ komen met forse bijdragen ten bate van de partijkas. Het is geen geheim, dat er voor en tijdens de verkiezingen, tal van bedenkelijke figuren zich aandienen bij de grote en of middelgrote politieke partijen met tal van ‘cadeautjes’, en dan te bedenken dat de meesten niet kunnen verklaren, hoe ze aan al dat cash geld komen. Zo maakte enige tijd geleden een louche autohandelaar een heleboel lawaai, omdat hij van mening was en is, dat hij na verkiezingswinst van een door hem gesponsorde politieke partij, ongehinderd aan mensensmokkel en mensenhandel kon gaan doen. Het gelukte hem korte tijd inderdaad te rommelen in de mensenhandel en mensensmokkel, tot het moment dat er ingegrepen diende te worden, omdat geen enkele regering openlijke misdadigheid, kan toelaten. Maar zo waren er velen die ook bij de vorige regering met zakken geld naar de verschillende grote politieke partijen kwamen, met de idee om na verkiezingswinst van de door hen gesponsorde partijen, hun bijdrage dubbel en dwars, terug te kunnen verdienen. Niet altijd gaat het bij deze valse aanhangers van een politieke partij om het terugverdienen van de grote sommen geld die ter beschikking werden gesteld, maar om tal van andere zaken, zoals vergunningen, domeinland en wat dies meer zij. Veel van deze malafide elementen, die nu moord en brand schreeuwen en zich tegen een bepaalde politieke partij en haar leider hebben gekeerd, hadden geen rekening gehouden met de zeer beperkte financiële mogelijkheden van de overheid na de overname. In ieder geval was de staatskas leeg en viel er daar daarom nauwelijks of niets te halen. Ook het verkrijgen van nieuwe roerende goederen en andere zogeheten emolumenten, zijn een illusie gebleken, voor deze valse partijsponsoren. Het logische gevolg op deze enorme teleurstelling voor de valse profeten, is een offensief aan vuilspuiterij tegen de partij en haar leiding die voor en tijdens 25 mei 2020, financieel werden ondersteund. Gelukkig weten we allemaal hoe het zit en lijkt het ons toch verstandig voor politieke partijen en hun bestuur, goed uit te kijken van wie er wél of geen geld wordt aangenomen, voorafgaande toekomstige volksraadplegingen.