Waarnemend korpschef geen voorstander publiekelijk bespreken interne zaken

Waarnemend korpschef Ruben Kensen, stelde tegenover een lokaal medium, dat interne zaken van het Korps Politie Suriname (KPS) zoveel mogelijk binnenshuis besproken zullen worden. Dit naar aanleiding van de ontstane ophef onder het personeel, na een rondschrijven van de korpschef, over het niet mogen dragen van een baard. In het schrijven stelde Kensen, dat politieambtenaren niet met een baard aan het werk mogen verschijnen. De ambtenaren waren het hiermee niet eens en benaderden de bond hierover. De belanghebbenden benadrukten, dat het politiehandvest en de wet duidelijk zijn en dat niemand gedwongen mag worden zijn baard te verwijderen. “Wanneer je zoon/dochter iets heeft gedaan, ga je niet op straat staan om de zaak luidruchtig te verkondigen. Zaken worden binnenshuis besproken en dat zal nu ook hier het geval zijn. De samenleving zal op een later moment hierover geïnformeerd worden”, aldus Kensen.

De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, liet weten dat er 30 miljoen US-dollar ten bate van het KPS is vrijgemaakt door Financiën. Hij beloofde dat hiermee de middelen voor het KPS zoveel mogelijk aangeschaft zullen worden, om het werk adequaat te kunnen doen. Ook het binnenhalen en het verder scholen van het personeel, zal meegenomen worden binnen het beschikbare geld. Amoksi zei verder dat vanaf dit moment, de politie ook zichtbaarder zal zijn bij het uitvoeren van haar controles.