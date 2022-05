RGD-medewerkers allesbehalve blij met ontvangen twk-gelden

Het personeel van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), is allesbehalve blij met de ontvangen twk-gelden. Afgelopen week hebben de medewerkers, zoals overeengekomen in de cao van 2021, de twk-gelden ontvangen, doch zij kregen minder uitbetaald dan zij verwacht hadden. Volgens de voorzitter van de Bond Personeel bij de RGD, Robby Naarendorp, is er bijkans 50 procent ingehouden van het brutobedrag. ‘’Dit is onacceptabel’’, zegt Naarendorp.

Hij zegt dat het personeel hard voor het geld gewerkt heeft. ‘’De betaling vindt na bijkans een jaar plaats en dan wordt er zoveel ingehouden.’’ Naarendorp zegt, dat dit buiten de schuld van de medewerkers is. ‘’Maar juist deze groep wordt de dupe hiervan”, zegt hij tegenover de media.

Naarendorp stelt dat het ontvangen geld gezien er bijna een jaar voorbij is gegaan, reeds gedevalueerd is, dus was er geen reden om zoveel belasting in te houden. Naarendorp heeft inmiddels de klachten van de medewerkers aangehoord en zegt de zaak te zullen inventariseren en een gesprek te zullen voeren met de leden van de bond. ‘’Deze werkwijze demotiveert de medewerkers. Als de medewerkers hun salarissen niet op tijd uitbetaald krijgen en acties voeren, worden zij de boosdoeners genoemd, terwijl juist zij de slachtoffers zijn. Om het erger te maken, wordt de bond bij het voeren van acties, door de directie naar de rechter gesleept”, aldus Naarendorp. Het RGD-personeel had het werk neergelegd, omdat de betaling uitbleef, waarna de directie de bond voor de rechter sleepte. De rechter sommeerde de directie de twk-gelden van de eerste tranche over te maken op de rekening van RGD.