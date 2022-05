‘Koppeling casino aan hotelbedrijf mag nooit losgelaten worden’

De Wet Casinowezen, de Loterijwet en de Wet Toezicht en Controle Kansspelen, zijn afgelopen vrijdag behandeld in het parlement. Volgens Asiskoemar Gajadien (VHP), worden de wetten in het kader van het National Risk Assessment (NRA) en naar aanleiding van de aanbevelingen van het Financial Action Taskforce (FATF), behandeld. Hij gaf aan dat we in onze regelgeving veiligheden moeten inbouwen en procedures moeten naleven, om zoveel als mogelijk financiële transacties die plaatsvinden binnen het geheel, te kunnen volgen.

Gajadien haalde aan, dat kansspelen een negatieve en een positieve kant hebben en dat een professionele aanpak om die reden van belang is.

Hij gaf aan dat de koppeling van het casino aan het hotelbedrijf simpel uit te voeren is, maar dat de overheid zich ook aan de regels moet houden. ‘’Er zijn uitzonderingen gemaakt, maar de koppeling van het casino aan het hotelbedrijf, mag nooit losgelaten worden’’, stelde Gajadien. In de wet is expliciet opgenomen dat de vergunningen van zij die niet aan deze voorwaarden voldoen, ingetrokken dienen te worden.

Kansspelen hebben veel positieve kanten, maar ook veel negatieve, waaronder sociale problemen. Naast de sociale problemen is gebleken dat kansspelen een bron vormen om onrechtmatig verkregen geld wit te wassen. Dit is volgens Gajadien, nog meer reden waarom er regelgeving moet worden losgelaten op kansspelen. “Vanwege de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, andere ontwikkelingen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en de gewijzigde inzichten ter zake casino’s, is het toch van belang de hazardwetgeving daterende uit 1962, grondig te herzien en hervormen en nieuwe regels tot stand te brengen”, sprak Gajadien.

Bij de inwerkingtreding van de Wet Hazardspelen welke gewijzigd is in 2019, werd de mogelijkheid geboden hazardspelen als bedrijf te exploiteren. Het doel is het bevorderen van toerisme, vandaar dat in de wet de aanpassing is opgenomen dat het casino gekoppeld moet zijn aan een speciaal daarvoor ingerichte lokaliteit. ‘’In de wet is opgenomen dat hazardspelen moeten dienen als amusement voor hotelgasten’’, verduidelijkte Gajadien.

Tegen de achtergrond van het vertrouwen in ons land en de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie, moet er volgens Gajadien, geïnvesteerd worden in grote hotels. Het gaat volgens hem dan niet om kleine hotels met 20, 30 en 40 kamers. “We moeten grenzen kunnen stellen en er zijn voorstellen om het te koppelen aan minimaal 100 gastenkamers. We praten hier over luxe verblijfkamers. Sommige landen hebben het in hun regelgeving opgevangen met het aantal bedden, maar ik denk dat wij kunnen volstaan met minimaal 100 kamers”, haalde Gajadien aan.

Volgens hem is het gemakkelijk om een grens te stellen, maar de daadwerkelijke investering in het hotel blijft uit. Dit is volgens hem waarom het loslaten van de koppeling tussen casino en hotel uit den boze is. “Het moet één operatie zijn. Er zijn mensen die een casinovergunning hebben gekregen, maar die verder verhuren. Dat kan niet. Als die koppeling er zou zijn, zou dat niet mogen”, zei Gajadien. Hij is ook van mening dat naast het aspect van de kamers en de kwaliteit, er ook investeringsbedragen gekoppeld moeten worden een het hotelbedrijf. De discussie is dat ondernemers gemakkelijk een gouden plaat kunnen plaatsen in de kamers. ‘’Dan is voldaan aan het investeringsbedrag, maar de kwaliteit van de kamers is niet verbeterd’’, aldus Gajadien. Hij zei dat hij daarom ook voorstelt dat ten aanzien van de kamers, er kwaliteitseisen worden opgenomen in de wet.

Maar er moet ook rekening gehouden worden met het aantal casino’s in vooral Paramaribo. “We kunnen ineens overal casino’s hebben. Willen we richting Las Vegas gaan en gaan we dat halen? Eén van de modellen is dat we het koppelen aan districten.” Het voorstel is om in Paramaribo drie en in Wanica twee van deze grote hotelcasino’s te hebben of de combinatie 4 om 2. In de grensdistricten wordt voorgesteld om twee hotelcasino’s te bouwen en in de andere districten elk één. Bij de grensdistricten zou het vastgestelde investeringsbedrag eventueel verminderd worden. “Buitenlanders maken vrij veel gebruik van casino’s. Als we uitgaan van Frans-Guyana, zijn het vooral Fransen. Als er een goede casinohotelinvestering in Marowijne komt, kan dat een mogelijkheid zijn”, legde Gajadien uit. ‘’De indeling per district is nodig om te voorkomen dat een regering komt en vergunningen verstrekt voor casino’s.’’

