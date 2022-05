VERKEERDE VLIEGTUIGEN GEKOZEN VOOR SLM-VLOOT?

In het jaarverslag van 2015/2016 van de SLM, heeft de toenmalige accountant zich van oordeel onthouden en dat betekent, dat de accountant op basis van de aangeleverde informatie, niet kon vaststellen of die informatie goed is en überhaupt op waarheid berust. Naar verluidt, is de SLM vanwege de informatie die toen beschikbaar was, nu in een traject beland om samen met de huidige accountant, de achterstand in de jaarverslagen in te lopen, zodat de afgelopen jaren parallel verlopen. Voorts verneemt Keerpunt, dat omdat er geen betrouwbare jaarcijfers werden geproduceerd voor de SLM, de verschillende leidinggevenden ook besluiten hebben genomen, waarbij die beslissingen niet op basis van goede financiële cijfers zijn geweest. Dat heeft er mogelijk toe geleid dat de SLM nu in deze benarde positie verkeert. Wij weten dat vliegtuigen over het algemeen worden gekozen op basis van financiële data, maar als die informatie niet klopt, dan kan het gebeuren dat het verkeerde vliegtuig wordt gekozen – een vliegtuig dat je je niet kan permitteren.

Dat was al het probleem bij de aanschaf van de Boeing 777-200 ER, die voorzien was van een slaapruimte, waardoor er minder bagageruimte aanwezig was. In het jaar 2019 hadden wij al een reeks van artikelen gepubliceerd die betrekking hadden op de aanschaf van deze zelfde Boeing 777 en dat de toenmalige directeur Gerard Lau, het slachtoffer was geworden van lease perikelen, die te maken hebben met het aantrekken van een nieuw wide-body toestel, dat ingezet zou worden op de Mid-Atlantische route tussen Schiphol en de Johan Adolf Pengel Luchthaven. Uit betrouwbare bron kregen wij toen de informatie, dat Lau naar verschillende opties had gekeken, alvorens tot een beslissing te komen over de lease van het nieuwe toestel. Volgens de berekeningen van Lau, die zelf een financiële achtergrond heeft, was een lease van een toestel van Airbus veel voordeliger c.q. goedkoper voor de SLM dan de Boeing 777, die de toenmalige regering en de Raad van Commissarissen (RvC) hadden doorgedrukt. Wij vernamen toen dat Lau de regering zou hebben voorgehouden, dat hij geen bezwaar kon maken tegen een lease bij Boeing, maar dat de meerprijs in het leasecontract dan apart door de staat zal moeten worden gedragen. Het laatste werd Lau niet in dank afgenomen en heeft naar de krant toen vernam, geresulteerd in zijn op non-actief stelling door de RvC c.q. regering. Naar aanleiding van die gebeurtenissen, kwam Airbus nog geen week later in hetzelfde jaar uit met een communiqué, waarbij zij duidelijk haar teleurstelling en verbazing liet blijken met deze beslissing van de RvC van de SLM. Airbus gaf in haar brief te kennen, dat zij ervan overtuigd is, dat de A330 de juiste oplossing is voor vervanging van de huidige SLM A340 en van mening is, dat de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), haar beslissing ten aanzien van de Boeing-777, moet heroverwegen. Airbus uitte in het persbericht haar misnoegen, en stelde dat zij verrast en teleurgesteld is over de vervanging van het huidige A340-model, dat momenteel wordt ingezet op de Mid-Atlantische route voor de SLM. ‘’Airbus does not understand the reason of this decision from Suriname Airways, since it does not make any economic nor operational sense.

For this reason we placed a public statement”, zei Jasnna Pempelfort, communication manager Airbus tegenover De West in 2019. Airbus gaf aan, dat zij de afgelopen zes maanden nauw heeft samengewerkt met de SLM om de nodige ondersteuning te bieden in hun vlootvernieuwingsproject om de verouderende A340 te vervangen. Talrijke studies zijn gemaakt en gepresenteerd die aantonen dat de A330-200 het meest geschikte vliegtuig is om de A340 te vervangen. Ten eerste is de A330 het populairste langeafstandsvliegtuig ter wereld, met meer dan 1300 passagiersvliegtuigen. Ten tweede vormt het de oplossing met de laagste kosten en het laagste risico voor Suriname Airways, omdat het minder technische veranderingen en lagere uitgaven voor de luchtvaartmaatschappij vereist binnen de huidige organisatie, hetgeen leidt tot een extreem laag risico van onderbroken operaties (gerelateerd aan de opleiding van vlucht- en onderhoudsteams, die een niet-Airbus-vliegtuig zou vereisen) en financiële overschrijding. Airbus was daarom zeer specifiek in haar betoog, dat de overgang naar Boeing, USD 3 miljoen meer zal kosten. Daar komt nog bij, dat de 777 te groot is voor de SLM en extreem duur zou zijn om te leasen. Het besluit om een 777-200ER te leasen, is noch technisch, noch economisch logisch. De Airbus A330 had toen de laagste operationele kosten aangeboden en de laagste overgangsuitgaven (USD 3 miljoen minder kosten op jaarbasis, meer dan USD 2 miljoen minder aan initiële investering en besparing op de kosten van twee overgangen van in totaal USD 5 miljoen). Dit economische voordeel van de A330, vertegenwoordigt een voordeel van 30 miljoen USD tegenover de 777/787 in de komende 10 jaar. Wanneer Keerpunt alle punten die Airbus heeft aangehaald opsomt, dan is er overduidelijk iets zeer bedenkelijks aan de hand bij de SLM. Hoe is het mogelijk dat een bedrijf dat al jaren in de rode cijfers zit, nu nog beslissingen neemt om nog meer onkosten te maken met een vliegtuig dat ook weer voor meer uitgaven zal zorgen? Het is zoals Airbus zelf zegt niet logisch, maar zoals we al eerder aangaven, zal dit weer iets te maken hebben met een politiek spelletje, dat weer gespeeld wordt door Paars en nadelig is voor de SLM en haar passagiers.