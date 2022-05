Hoge koninklijke onderscheiding voor dr. ing. Wiekram Baldewpersad Tewarie RE

De in Suriname geboren, dr. ing. Wiekram Baldewpersad Tewarie RE is op dinsdag 26 april 2022 koninklijk onderscheiden en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn inzet en bijdrage aan de informatieveiligheid van de Nederlandse overheid en de ontwikkeling van het vakgebied IT Auditing in het bijzonder. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Amsterdam, mevrouw Femke Halsema.

De heer Baldewpersad Tewarie studeerde Informatica aan de Universiteit van Amsterdam en is Register IT-auditor. Hij heeft ruime ervaring in het spectrum van auditing, variërend van Technical Audits, Informatiebeveiliging, Cybersecurity, Clouddiensten, Rekencentra, Third Party Assu-rance, IT-Governance en IV-Architectuur.

In 2010 rondde hij zijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam af met zijn dissertatie getiteld: ‘A structured approach to IT auditing: model based development of audit terms of reference’. De door hem ontwikkelde SIVA (Structuur, Inhoud, Vorm en Analysevolgorde) methode maakt het mogelijk om sluitende normenkaders te ontwikkelen en biedt handvatten om de te normeren objecten, gestructureerd te doorgronden. Deze methodiek geeft een nadere verdieping en scherpte aan de IT-veiligheidseisen waaraan de Nederlandse overheid zich heeft gecommitteerd, zeker met betrekking tot cybersecurity en privacybescherming. De SIVA-methode is opgenomen in het NORA-raamwerk (Nederlands Overheid Refe-rentie Architectuur) en is daarmee een standaard geworden in het IT audit vak.

Baldewpersad Tewarie komt regelmatig naar Suriname om colleges te verzorgen als gastdocent bij de masteropleiding Accountancy van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen aan de Anton de Kom Universiteit. Tevens heeft hij gastcolleges verzorgd bij de IT Audit, Compliance & Advisory (ITACA-) opleiding aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en is als scriptiebegeleider actief bij deze opleiding.

“Het is een grote eer, een mooi gevoel. Ik waardeer het zeer dat de mensen met wie ik jarenlang intensief heb samengewerkt, mij zo erkennen”, aldus Wiekram Baldewpersad Tewarie, die momenteel tekenend RE is bij de accountantsdienst van UWV Nederland.