Ziekenhuizen verkleinen opnamecapaciteit als gevolg van wegtrekkend personeel

Wij vernemen van bronnen binnen de zorg, dat haast alle ziekenhuizen noodgedwongen zijn overgegaan tot het verkleinen van het aantal opnames per afdeling. Dit heeft naar verluidt, te maken met het wegtrekken van het verplegend personeel naar het buitenland. Door deze ontwikkeling is er een enorme druk ontstaan op het achtergebleven personeel. Dit personeel heeft in een brief aan de leiding aangegeven, de maximale beddencapaciteit niet meer te kunnen bedienen, gezien het werk dat bijvoorbeeld door drie mensen gedaan werd, nu door één persoon wordt gedaan. Verder heeft het personeel meegedeeld, uitgeput te zijn geraakt door de covid-zorg, dus niet in staat te zijn de onderbezetting op te vangen.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft eerder aangegeven, op de hoogte te zijn van het wegtrekken van een deel van het verplegend personeel naar het buitenland. Volgens hem is dit een wereldwijd fenomeen, maar hebben vooral derdewereldlanden hieraan te lijden. De minister heeft ook gezegd, dat er beleid in de maak is om verpleegkundigen in Suriname opgeleid, te dwingen voor een bepaalde tijd hun diensten aan de zorg te blijven verlenen. Echter is tot op heden daar niets van terecht gekomen.

Een verpleegkundige zegt in gesprek met De West, dat de situatie binnen de zorg, inderdaad vrij ernstig is.

“Ik heb als hoofd van een afdeling een hele zaal moeten sluiten, gewoon omdat ik geen personeel heb. Ik ga geen roofbouw op mijn mensen plegen”, aldus de verpleegkundige. Ook het tekort aan materiaal baart het personeel zorgen. “Er zijn momenten waarbij je echt moet improviseren met de weinige middelen. Maar we hebben hart voor het werk en zullen het blijven doen”, aldus de verpleegkundige.