Minister Kuldipsingh neemt deel aan 54e COTED-meeting

De nieuwe minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh, heeft aan het hoofd gestaan van de delegatie voor de 54e Council for Trade and Economic Development (COTED) meeting die van 28-29 april via videoconferentie is gehouden. Kuldipsingh is als minister van EZ verantwoordelijk voor de implementatie van de Caricom Single Market en Economy (CSME), en is voornemens om uitvoering te geven hieraan met ondersteuning van de relevante ministeries/instanties en daar waar nodig, met ondersteuning van het Caricom Secretariaat. Er is een integrale overheidsaanpak nodig alsmede een nauwgezette opvolging van de gemaakte afspraken en genomen besluiten binnen de CSME. Op de agenda staan wederom agendapunten die al jaren op de COTED- agenda voorkomen, alsmede vraagstukken die kunnen leiden tot groei en ontwikkeling van de economie binnen de regio zoals externe economische en handelsrelaties; de impact van de covid-pandemie alsook de oorlog tussen Rusland en Oekra├»ne op de regio; handel in goederen; de hoge vrachtkosten, en de status van de 11e European Development Fund programma’s.