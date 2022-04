Slachtoffers Hakrinbank nooit gehoord door onderzoeksbureau

De president-commissaris van de Hakrinbank, heeft een paar weken terug een open brief uitgestuurd waarin staat dat het Curaçaose onderzoeksbureau Compliance & Forensic Services Caribbean (CFSC), tot de conclusie is gekomen dat er ‘geen sprake van seksueel molest, maar wel ongewenst gedrag’ is vanuit de algemeen directeur.

Benno van Leeuwen, Fraud Compliance Specialist van CFSC, heeft onlangs tegenover De Ware Tijd verklaard, dat zijn bureau onderzoek heeft gedaan naar drie gevallen die via het klokkenluiderssysteem van de bank naar voren kwamen. Daarbij heeft hij geen aanbeveling gedaan over het wel of niet met ontslag sturen van de algemeen directeur. Volgens Van Leeuwen, zijn de onderzoeksrapportages altijd schriftelijk en bevatten feitelijkheden en verklaringen van betrokkenen. Dat kan resulteren in een feitelijke conclusie, waarbij kan worden aangegeven of iets wel, met welke mate, of niet heeft plaatsgevonden.

De West heeft naar aanleiding hiervan aan de slachtoffers gevraagd, of zij door Van Leeuwen zijn benaderd na hun melding in het klokkenluidersplatform. Zij zeggen, dat ze nooit persoonlijk hebben gesproken met Van Leeuwen. “Naar mijn kant van het verhaal is nooit gevraagd, het enige dat ik heb ontvangen is een automatische-email waarin werd aangegeven, dat mijn melding in behandeling wordt genomen, maar verder niets”, aldus een klokkenluider.

Een ander slachtoffer vertelde dat zij pas een e-mail van Van Leeuwen ontving, toen er soortgelijke informatie zoals in haar melding, in de media verscheen. Volgens het slachtoffer, stond de e-mail vol verwijten, maar is zij door Van Leeuwen nooit uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Nog een slachtoffer vertelde aan de krant dat zij vorig jaar december vlak nadat zij met ontslag ging, een melding had gedaan over ongewenst gedrag. ‘’Ik heb nooit iets terug gehoord van het onderzoeksbureau’’, zegt zij. Volgens haar, heeft het onderzoeksbureau gezegd, dat haar melding niet in behandeling werd genomen, omdat zij niet meer werkzaam was bij de instelling. “Ook de bondsvoorzitter was van meerdere meldingen op de hoogte, maar hij heeft nooit iets gedaan om ervoor te zorgen dat de cases van de slachtoffers behandeld werden.” De krant verneemt, dat er nu officieel vier aangiftes zijn gedaan bij de politie tegen de voormelde bankdirecteur en dat het onderzoek reeds is opgepakt door de procureur-generaal.