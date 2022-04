Nieuw e-paspoort kost SRD 1000, geldigheidsduur tien jaar

De regering heeft onlangs aangegeven, dat de huidige reisdocumenten die in Suriname worden verstrekt, met uitzondering van de noodpaspoorten, wel machineleesbaar zijn. Echter zijn de huidige reisdocumenten nog niet voorzien van biometrische gegevens. Het huidige paspoort is wel een Caricom-paspoort. In De Nationale Assemblee werd er de afgelopen weken flink gediscussieerd over het overstappen naar een biometrisch paspoort, omdat het hebben van een biometrisch paspoort de mogelijkheid biedt en één van de voorwaarden inhoudt voor Surinamers, om eventueel in de toekomst visumvrij te kunnen reizen naar de Europese Unie. Eén van de belangrijkste doelen van deze wet, is het voorzien van biometrische gegevens en voorkomen van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties, en om zo misbruik van reisdocumenten tegen te gaan. De Wet Reisdocumenten werd in het parlement goedgekeurd met algemene 29 stemmen. Met deze wet kunnen e-paspoorten dan worden vervaardigd en verstrekt.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, verklaarde dat er aan het e-paspoort echter niet veel aanpassingen aangebracht zullen worden. Wel vond de regering het noodzakelijk, de veiligheid van reisdocumenten beter te garanderen en dit zal het reisverkeer ook vergemakkelijken. “Dit zal zorgen voor een efficiëntere en effectievere reisdocumentenbeheer. Het model van het e-paspoort, zal bij staatsbesluit worden vastgesteld.”

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, vertelde dat het e-paspoort 32 pagina’s dik zal zijn. Er werd ook gesteld dat de prijs van het e-paspoort ook aangepast zal worden. Voor burgers ouder dan 18 jaar, zal het e-paspoort een geldigheidsduur van tien jaar hebben, omdat het voorzien zal worden van biometrische gegevens. Personen boven de 18 jaar, zullen dan SRD 1000 moeten neertellen voor een nieuw nationaal paspoort. Voor personen onder de 18 jaar, zal een e-paspoort SRD 750 kosten, met een geldigheidsduur van vijf jaar. Noodpaspoorten zullen ook SRD 750 kosten.

-Door Charelle Gill-