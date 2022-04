Premier Britse Maagdeneilanden gearresteerd in Amerikaanse drugszaak

De premier van de Britse Maagdeneilanden (BVI), Andrew Fahie, is gearresteerd op verdenking van drugssmokkel en witwassen in de VS. Fahie werd in Miami aangehouden door Amerikaanse agenten die zich voordeden als cocaïnehandelaren van een Mexicaans drugskartel. Volgens de aanklachten die door de VS ingediend zijn, stemde hij in met een betaling van 700.000 Amerikaanse Dollar (£ 560.000) om mensenhandelaren in staat te stellen BVI-poorten te gebruiken met een undercover informant.

Minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss, heeft gezegd ‘’geschokt’’ te zijn door de beschuldigingen. Fahie werd gearresteerd door functionarissen van de Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) in Florida, samen met de hoge BVI-havenfunctionaris Oleanvine Maynard. Een derde persoon, Kadeem Maynard, de zoon van mevrouw Maynard, werd donderdag ook gearresteerd in verband met de undercover DEA-zaak.

De arrestaties werden gedaan nadat DEA-agenten zich voordeden als cocaïnehandelaren van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, naar verluidt de grootste leverancier van illegale drugs aan de Amerikaanse markt en voorheen gerund door de nu gevangengenomen drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán .

Het trio is beschuldigd van samenzwering om meer dan 5 kg cocaïne in de VS te importeren en samenzwering om het witwassen van geld te plegen, aldus de autoriteiten. In een strafrechtelijke klacht ingediend bij een Amerikaanse federale rechtbank, beoordeeld door de BBC, zei de DEA, dat het onderzoek in oktober werd gestart op basis van werk dat was uitgevoerd door een vertrouwelijke informant.

Het document bevat details van een reeks vermeende ontmoetingen tussen de drie en de DEA-bron, inclusief hun gebruik van aliassen, zo staat Fahie bekend als ‘hoofdcoach’. De informant zou tijdens ontmoetingen met Fahie hebben beweerd, een kartellid te zijn met als doel duizenden kilo’s Colombiaanse cocaïne ter waarde van tientallen miljoenen dollars via de BVI te smokkelen, waarbij de drugs naar het Caribisch gebied van de VS, Puerto Rico en vervolgens zouden worden verscheept naar Miami en New York.

‘’Fahie en de DEA-informant bespraken ook het opzetten van vooraf afgesproken drugsvangsten van geld en drugs van lage kwaliteit om het te laten lijken alsof de BVI-leider de misdaad op de eilanden bestreed”, aldus de aanklacht. Volgens de documenten vertelde hij de informant tijdens een bijeenkomst, dat de Britse regering al jaren probeerde hem uit zijn ambt te zetten.

Fahie: ‘’Ik heb genoeg mensen, en ik verkoop ze niet aan de Britten met hun plannen. Ze willen altijd mensen vangen, maar ik zie wat ze doen en ik bescherm de mensen.‘’ Hij en mevrouw Maynard werden later gearresteerd tijdens een bezoek aan Miami, nadat ze afzonderlijk een privévliegtuig en designer-boodschappentassen hadden getoond, die volgens de autoriteiten 700.000 dollar bevatten, volgens de aanklacht. Er zijn al lang vragen over de manier waarop de Britse Maagdeneilanden worden bestuurd. Sinds januari vorig jaar is Andrew Fahie het onderwerp van een onderzoek naar beschuldigingen van wanbestuur en corruptie. Maar nu zit de premier van het Britse overzeese gebiedsdeel vast op beschuldiging van drugshandel en witwassen.

Truss zei dat de arrestatie het belang aantoont van de commissie die het onderzoek leidt, wiens rapport ze verwachtte binnenkort te worden gepubliceerd. De commissie haalde vorig jaar de krantenkoppen toen bleek dat de heer Fahie werd verdedigd door een conservatief parlementslid, de voormalige procureur-generaal, Sir Geoffrey Cox.

De BVI is een Brits overzees gebied dat bestaat uit meer dan 40 eilanden, gelegen in het Caraïbisch gebied ten oosten van Puerto Rico. Het werkt als een parlementaire democratie, waarbij de premier optreedt als het hoofd van de gekozen regering naast de gouverneur, John Rankin, die is benoemd door de Britse regering. Uit het lekken van documenten die bekend staan als de ‘Panama Papers’ en ‘Paradise Papers’, blijkt dat de eilanden een populair belastingparadijs zijn.

(Bron: BBC.Com)