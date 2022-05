Hess richt zich op Suriname bij uitbreiding in Guyana

Sinds het begin van het jaar wordt veel aandacht besteed aan Guyana zijn olie- en gassuccessen, maar Hess Corporation houdt de ogen niet af van het potentieel van Suriname. Tijdens de Q1-inkomstenoproep van het bedrijf op woensdag, kondigde Chief Operating Officer (COO) Greg Hill zelfs aan, dat er plannen gaande zijn op Blok 42 in Suriname voor het boren van de Zanderi-1 prospect. Hill legde uit dat dit rond het midden van het jaar 2022 zou moeten gebeuren, waarbij de put zich richt op zowel Campanische als Santonien-achtige reservoirs. “We zien het areaal als een potentiële uitbreiding van het Stabroek-blok met vergelijkbare data”, vertelde Hill aan investeerders. De ster van Exploration is aan het rijzen; het Guyana-Suriname bekken schijnt het helderst. In 2016 verwierf Hess een niet-geëxploiteerd belang van een derde in het Block van Kosmos Energy. Chevron en Shell – de exploitant – hebben elk een belang van een derde in Blok 42.

Blok 42 heeft een waterdiepte tussen ongeveer 2.000 en 2.500 meter en heeft een oppervlakte van ruim 6.000 vierkante kilometer bruto. In 2018 had Kosmos de Pontoenoe-1-put in Blok 42 geboord, maar geen commerciële koolwaterstoffen ontdekt. Volgens het bedrijf was Pontoenoe-1 bedoeld om reservoirs uit het late Krijt te testen. De put bevond zich voor de kust van Suriname, ongeveer 280 km ten noordwesten van Paramaribo in ongeveer 2.497 meter water en werd geboord tot een totale diepte van ongeveer. 6.194 meter. Hoewel een reservoir van hoge kwaliteit werd aangetroffen, bleek de put watervoerend te zijn. Maar dit weerhield Hess niet; het gelooft nog steeds dat Blok 42 een groot koolwaterstofpotentieel heeft.