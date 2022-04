Visumvrij reizen naar Suriname on hold gezet

President Chandrikapersad Santokhi maakte onlangs bekend, dat Suriname visumvrij verklaard zou worden vanaf eind april voor de rest van de wereld. In gesprek met De West vertelde het staatshoofd, dat het streven was dat er hierdoor meer toeristen naar Suriname zullen komen. “Toeristenbureaus, reisbureaus, verschillende organisaties en internationale restaurants zullen komen en we zullen natuurlijk onze systemen in place moeten hebben voor veiligheidscontrole, maar daarvoor is er moderne technologie”, aldus Santokhi. Echter, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) maakte gisteren in een communiqué bekend, dat visumvrij reizen en de heffing entry-fee, tot nader order zijn uitgesteld. “De door de Surinaamse regering aangekondigde regeling ten aanzien van het visumvrij afreizen en de heffing van de ‘entry fee’ zal niet meer ingaan op 1 mei 2022 aanstaande en is uitgesteld tot nader order. Dat wil zeggen dat de huidige regelingen van kracht blijven, totdat er een nieuwe ingangsdatum wordt bekendgemaakt. Passagiers die geboren zijn in Suriname, mogen vooralsnog visumvrij reizen naar Suriname (regeling 01 oktober 2021).

Alle overige categorieën van passagiers die visumplichtig zijn voor Suriname dienen in het bezit te zijn van een e-toeristenkaart/e-visum voor het vertrek naar Suriname. Passagiers worden erop geattendeerd alle geldende reisdocumenten in orde te hebben voor het afreizen naar Suriname”, aldus de SLM.

Enkele weken terug maakte de regering al bekend, dat inwoners van 20 landen per 1 mei, geen visum meer nodig hebben voor Suriname. Zij kunnen de entry fee ook via VSF Global, online betalen. Personen die uit Europa reizen, betalen euro 50 en uit Amerika USD 50.

De regering deelde toen ook al mee dat in de laatste week van april, online betaald kan worden voor de fee. In de komende periode zullen er wel faciliteiten aanwezig zijn op de luchthaven, maar het betaalbewijs dat men reeds eerder moest tonen bij aankomst, zou volgens de regering vanaf mei niet meer nodig zijn om de immigratie te kunnen passeren.