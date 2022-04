Regering krijgt toestemming om biometrische paspoorten uit te geven

De Wet Reisdocumenten is gisteren met algemene 29 stemmen aangenomen in het parlement. De NDP- en BEP-fractie hebben niet gestemd, omdat zij de vergadering aan het begin uit ontevredenheid hadden verlaten.

Deze wet zal dienen als beveiligingsmaatregel ter voorkoming van misbruik, vervalsing en identiteitsfraude. Het e-paspoort zal beter beveiligd zijn wegens de biometrische eigenschappen. Het paspoort heeft een langere geldigheidsduur voor burgers ouder dan 18 jaar, geeft burgers de gelegenheid visumvrij te kunnen reizen naar het Schengengebied en het zorgt voor een efficiëntere en effectievere reisdocumentenadministratie.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken deelde mee, dat het e-paspoort 32 pagina’s zal tellen. Het model van het paspoort zal bij staatsbesluit vastgesteld worden. Hij gaf aan, dat het e-paspoort ook een Caricom-paspoort zal zijn en dat de regering geen enkele reden heeft om geen Caricom-paspoorten uit te geven. Bovendien zou dat besluit volgens hem, ‘’internationaal een verkeerd signaal geven’’. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, zei dat het implementeren van een biometrisch paspoort moet worden gezien in het kader van het vergroten van de beveiliging van persoonlijke gegevens en het vergemakkelijken van het reisverkeer. Volgens hem is er niets veranderd aan het paspoort. ‘’De enige verandering houdt verband met een verbeterde veiligheid’’, zei Ramdin. Hij benadrukte dat het bij het e-paspoort gaat om een reisdocument. Dat moet volgens hem, niet verward worden met de bevolkingspolitiek en het personenverkeer in termen van smokkel of nationaliteit en visumafschaffing.

“Het is een instrument om buiten Suriname met de juiste identiteit en een geldig document te kunnen reizen”, benadrukte Ramdin. Somohardjo feliciteerde het parlement met de nieuwe wet en zei dat het ministerie er alles aan doet om dichter bij de samenleving te komen en dat zij waar nodig, hulp zal vragen van het parlement om betere wetgeving voor het ministerie te maken.

door Priscilla Kia