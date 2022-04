Breuk in SVB-bestuur

Nieuwe bestuursverkiezingen op komst

In een onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB in het complex aan de Letitia Vriesdelaan is blijkbaar een meerderheid van de lidbonden het beleid van SVB voorzitter John Krishnadath zat. Dit heeft gisteren voor onrust gezorgd tussen de leden. Aanhangende deze kwestie, is er door een meerderheid een motie van wantrouwen aangenomen, waarin het huidig SVB bestuur werd afgezet.

De jaarvergadering werd gisteren uitgeschreven door het SVB-bestuur, de vergadering werd door Krishnadath eerder verdaagd voor een maand, nadat het secretarieel verslag en de notulen van de vorige vergaderingen werden afgewezen met 26 stemmen tegen, en niet werden aangenomen. Vervolgens verlieten 23 lidbonden en het bestuur de vergadering. De overige aanwezige leden waren het niet eens met de uitgestelde verdaging en besloten op eigen initiatief, door te vergaderen.

Door middel van een motie een motie is er een besluit genomen tegen het huidige bestuur om het af te zetten. Onder leiding van Poetini Atompai is er een interim- bestuur aangesteld.

Volgens Atompai zal vandaag het afgezette bestuur schriftelijk op de hoogte gesteld worden, en zal het interim-bestuur ervoor zorgen dat er binnen vier weken verkiezingen, gehouden worden. In het onlangs aangesteld bestuur hebben Raoul Hel-lings, Marleen Cameron en Aniel Ghisaidoobe zitting. Na verluidt stelde Krishnadath, dat het bestuur niet kan worden afgezet door middel van een motie van wantrouwen.