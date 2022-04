NDP en BEP verlaten uit protest DNA-vergadering

De NDP- en de BEP-fractie hebben gisteren uit protest de vergadering van De Nationale Assemblee, waarbij de Wet Reisdocumenten behandeld zou worden, verlaten. De vergadering is gisteren veel later dan gepland begonnen, omdat er daarvoor een informatiesessie werd gehouden die was uitgelopen. Het parlement, de regering, Staatsolie en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), waren bijeengekomen voor een sessie met betrekking tot de actuele situatie in Brokopondo. De sessie werd opgeschorst, maar de fracties vonden dat alvorens de vergadering te laten plaatsvinden, aan de mensen in voornamelijk Brokopondo, eerst duidelijkheid gegeven moest worden over welke humanitaire hulp er geboden gaat worden.

Assembleevoorzitter Marinus Bee deelde aan het begin van de vergadering mee dat terwijl Staatsolie en NCCR werkten aan de antwoorden op de vele vragen, het parlement de vergadering kon voortzetten. Later op de dag zouden het parlement en de regering de antwoorden krijgen van Staatsolie en NCCR. Rabin Parmessar, fractievoorzitter van de NDP, zei dat de fractie ‘’niet content is met de acties van de regering’’. De fractie had graag gezien dat de regering eerst met antwoorden komt, omdat de mensen al minstens drie weken in een noodsituatie zitten. “We hebben gevraagd dat de regering concreet zaken doorgeeft voor wat betreft de humanitaire hulp aan deze mensen. Dat hebben we niet gehad. We zullen daarom deze vergadering afwezig zijn. Wij kunnen niet doorvergaderen, terwijl mensen daar in nood zijn en wij geen concrete antwoorden geven”, stelde Parmessar.

Bee zei dat hij het een vreemde constructie vond, omdat niet van de regering verwacht kan worden dat een kwestie die in een commissievergadering is besproken, in het openbaar wordt behandeld. “We hebben dat besluit nog niet genomen of we na de sessie in openbare vergadering zullen gaan. Wij gaan geen politiek bedrijven met de nood van mensen. We weten het en zijn daarom met het parlement daar gegaan. De regering is daar en we gaan ons niet laten afleiden.

We gaan door met de vergadering. Als er leden zijn die dat niet wensen, nou dan gaan wij verder. Wij hebben een orde met elkaar vastgesteld. Straks komen we weer bijeen met de regering om de zaak verder inhoudelijk te behandelen. Als we daarna besluiten een openbare vergadering daarover te houden, dan gaan wij dat doen”, aldus Bee.

Ronny Asabina (BEP) kreeg daarna het woord en zei dat hij het belangrijk vond om door te gaan met de sessie waarmee gestart was in het kader van wateroverlast en overstroming in de gemeenschappen in Brokopondo. “Het wordt met de dag erger. Wij vinden dat wij prioriteit moeten geven aan deze issue. Wat we vragen voor de gemeenschap van Brokopondo vanuit de regering en het parlement is, ‘mek un’ gi den wan krabasi watra’. Een krabasi watra is niets anders dan menselijke waardigheid etaleren naar de gemeenschap. Wij gaan uit protest deze vergadering niet bijwonen. Voor ons is van belang het leed van die mensen en we hebben graag dat de mensen het gevoel hebben dat het parlement en de regering met hen meeleeft”, aldus Asabina.

Asiskoemar Gajadien (VHP) gaf aan, dat er van 10.00u tot 13.00u is gezeten met de regering en de instanties om de acute situatie in Brokopondo te bespreken.

“De leden hebben de gelegenheid gehad om vragen te stellen waar de regering en de instanties straks antwoord op gaan geven. We kunnen op allerlei manieren, misschien om partijpolitieke redenen aandacht trekken, maar dan hebben we de samenleving niet geholpen. We hebben pas geholpen als we de antwoorden krijgen en hen tegemoet komen”, stelde Gajadien. ‘’Ik vind het goed dat Bee ervoor heeft gekozen om het werk niet achter te houden, maar de vergadering voort te zetten, terwijl de antwoorden voorbereid worden.’’

door Priscilla Kia