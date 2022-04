Covid-19 reeds aantal weken nauwelijks actief in Suriname

De covid-situatie is volgens het ministerie van Volksgezondheid, momenteel onder controle. Volksgezondheidsminister Amar Ramadhin bevestigt tegenover de media, dat het coronavirus al een aantal weken nauwelijks actief is in Suriname. Er is volgens het ministerie, ‘’momenteel een trend waarbij de samenleving naar het normale teruggaat’’.

Daarom zullen de Covid-19 updates via de officiële website covid-19.sr, nu wekelijks plaatsvinden in plaats van dagelijks. Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG), zal wel op zijn eigen website dagelijks de covid-cijfers bekendmaken.

Ofschoon er weinig meer te merken is van het coronavirus, moet de samenleving volgens minister Ramadhin, alert blijven.

Met de versoepeling van de maatregelen blijft het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames en dagelijkse besmettingen dalen. ‘

’Maar het virus is niet weg. Het is daarom belangrijk om juist nu te vaccineren, zodat we straks beter beschermd zijn als het virus weer oplaait. Vaccinatie biedt nog steeds de beste bescherming tegen het virus’’, benadrukt de minister.