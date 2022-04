Uitgifte e-ID in gevaar door betalingsachterstand

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft in het radioprogramma ABC Aktueel verteld, dat bij de uitgifte van elektronische identiteitskaarten (e-ID), er een probleem dreigt te ontstaan. Volgens Somohardjo komt dit door een betalingsachterstand, die de regering thans heeft bij het bedrijf Vlatacom, dat de leverancier is van apparatuur ter vervaardiging van deze kaarten.

Vlatacom is een commercieel bedrijf uit Servië dat door de vorige regering Bouterse benaderd werd voor een samenwerking inzake het opzetten van het e-ID- project. Er werd toentertijd behoorlijk kritiek geleverd dat er een bijzonder hoog bedrag zou zijn betaald aan Vlatacom voor zijn diensten door de vorige regering, of nog betaald moet worden voor hun geleverde diensten. Volgens Somohardjo is er een deel betaald, maar er is nog een achterstand die betaald moet worden. “Zolang dat deel van de betaling niet is verricht, dreigt Vlatacom terecht of onterecht te vertrekken, waardoor het ministerie een tekort zal krijgen aan e-ID-materiaal. Suriname is afhankelijk van dit bedrijf voor de uitgifte van deze elektronische kaarten”,aldus Somohardjo.

NDP- parlementariër Melvin Bouva vertelde in deze kwestie, dat het project geflopt is, wat volgens Somohardjo mogelijk kan zijn, omdat het tot nu toe niet verloopt zoals gewenst. Het ministerie probeert zoveel mogelijk zaken omtrent het e-register, recht te trekken. Somohardjo zei dat het opmaken van een e-register, niet zomaar tot stand komt. “Het e-register is namelijk het digitaal bestand waar alle persoonsgegevens worden verwerkt in de kaarten, zolang je dat niet hebt, is het eigenlijk een lege kaart”, aldus Somohardjo. In het verleden zijn er lege ID-kaarten vervaardigd, die volgens de bewindsman van weinig waarde waren. Maar indien er reeds in het verleden een e-register in elkaar gezet zou zijn, zouden burgers in het bezit zijn van een kaart, die voldoet aan de eisen van een cardreader. Wederom is door de vorige regering een aantal cardreaders gekocht, die nu van weinig nut zijn?. Somohardjo verklaarde dat het naar zijn verkregen informatie om een behoorlijke betalingsachterstand gaat, het bedrag zou moeten worden afbetaald in september 2020. De bewindsman benadrukte dat er nog een kleine hoeveelheid e-ID kaarten in voorraad is, waarmee het ministerie niet eens de productie kan voortzetten, maar de bewindsman is ervan overtuigd, een oplossing in deze kwestie te zullen vinden. “Een oplossing kan zijn dat de oude e-ID- kaarten die eigenlijk niet meer geldig zijn, toch weer geldig te maken. Er is contact opgenomen met het ministerie van Financiën en dat is bereid, een deel te financieren, zodat het project voortgang kan vinden”, aldus Somohardjo.