‘Nationale veiligheid hoogste prioriteit van de regering’

Het Justitieel Interventie Team (JIT), dat onlangs is ingesteld door de waarnemend procureur-generaal, moet zorgen voor de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit. Er is tot nog toe weinig publiciteit aan het JIT gegeven. President Chandrikapersad Santokhi zegt desgevraagd, dat het team hard aan werk is om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Het JIT hielp volgens Santokhi, ook mee om de verhoogde controle uit te voeren tijdens de covid-periode, maar zal nu anders ingezet worden om de criminaliteit aan te pakken. ‘’De nationale veiligheid is de hoogste prioriteit van deze regering’’, aldus de president.

Nationale veiligheid is volgens de president, niet alleen nodig om investeerders aan te trekken en voor de internationale samenwerking, maar ook van groot belang voor de lokale bevolking. ‘’Het team moet nu gezamenlijk gaan onderzoeken of de criminele organisaties gedurende Covid-19 in totale lockdown waren. Er moet nu door JIT onderzocht worden, welk ander plan gecreëerd is.‘’ We moeten, volgens Santokhi, naar een gezamenlijk aanpak van de criminaliteit. Daarvoor moeten de desbetreffende autoriteiten de capaciteit krijgen om weer te kunnen functioneren. ‘’Momenteel laten die veel te wensen over. Vooral de rotte appels die in onze veiligheidsdiensten zitten, moeten eruit. De korpsen moeten georganiseerd worden. De corruptie binnen onze veiligheidsdiensten moet aangepakt worden, zodat het vertrouwen terugkeert‘’, stelt de president.

Hij zegt dat het land ‘’criminaliteitsvrij’’ gemaakt moet worden, vooral omdat de toeristische activiteiten binnenkort op gang zullen komen. ‘’En daarvoor moet de veiligheidscontrole op niveau zijn. Onze taak als regering is om die veiligheidsinstituten te versterken en dat zullen we blijven doen.‘’

-door Orsilia Dinge-