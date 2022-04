Er kunnen zich in de komende tijd wat tekortkomingen voordoen in de in Paramaribo-Noord bestaande aan huis bezorging van het Dagblad De West. Indien er onderbrekingen ontstaan in deze toelevering, kunnen de belanghebbenden zich telefonisch wenden tot de administratie van de krant. Zij zal dan trachten een oplossing voor dit euvel te vinden, waardoor de continuïteit in de levering gegarandeerd kan zijn.