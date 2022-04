President: ‘Streefdatum invoering btw is realistisch’

Als onderdeel van de economische hervormingen, wil de regering Santokhi/Brunswijk op 1 juli 2022, de belasting over de toegevoegde waarde (btw) invoeren. De btw is een omzetbelasting, die geïnd wordt door de overheid op consumentenuitgaven. Echter, economen en politici hebben hun twijfels over de haalbaarheid van het invoeren van dit belastingsysteem, en vragen zich ook af of het positief zal uitpakken voor de samenleving. President Chandrikapersad Santokhi, zei maandag in gesprek met De West, dat de streefdatum van 1 juli, ‘’haalbaar en realistisch’’ is. Het staatshoofd benadrukte, dat er momenteel een team van deskundigen bezig is na te gaan hoe de wet in de praktijk zal uitpakken. Ook is het team bezig met de reorganisatie van de Belastingdienst en het implementeren van een geschikt ICT-systeem bij de dienst. ‘’De Belastingdienst werkt momenteel naar het finaliseren van een paar documenten”, benadrukte de president.

De conceptwet-btw is goedgekeurd in de regeringsraad en aangeboden aan de Staatsraad en De Nationale Assemblee, en moet volgens de president, ‘’met de hoogste prioriteit in het parlement behandeld worden’’, omdat deze wet conform het IMF-programma, per 1 juli 2022, in werking moet treden. ‘’Het invoeren van de btw, kan de begrotingsconsolidatie helpen versnellen. Het zal met andere woorden, helpen het probleem van het huidige begrotingstekort aan te pakken.’’

De president zei dat zoals de zaken er nu uitzien, de datum haalbaar is. ‘’Indien we in de tweede week van mei kunnen starten met de behandeling van de wet, moet het binnen een maand rond zijn.‘’ Gedurende de behandeldeling van de wet in het parlement, zal de samenleving geïnformeerd worden over hoe deze wet in de praktijk werkt. ‘’Er zal een digitaal netwerk opgezet worden om ervoor te zorgen dat de staat de btw inderdaad int. Ook zal er een traject uitgezet worden, waarbij de te ontvangen belastingen gecontroleerd worden, met wat er daadwerkelijk geïnd is’’, aldus de president. ‘’Er zal voldoende controle zijn, waarbij men kan nagaan dat de staat de belasting daadwerkelijk afgedragen krijgt. De samenleving moet weten waarvoor zij btw betaalt en wie er allemaal betaalt.‘’

door Orsilia Dinge