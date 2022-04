Nog geen verlenging zwangerschapsverlof:

Overheid en bedrijfsleven nog niet uit over financiering fonds

De Wet Arbeidsbescherming Gezin, is in 2019 aangenomen in het parlement. In de memorie van toelichting van deze wet, is opgenomen dat het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder van 12 naar 16 weken zou worden gebracht. Deze wet heeft betrekking op de particuliere sector, maar er is nog geen sprake van een verlenging van het zwangerschapsverlof. Dit omdat de middelen om de moeders te betalen uit het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof, gehaald zouden worden. Echter is dit fonds nooit opgericht. Het bedrijfsleven zou een bepaald bedrag moeten storten in dit fonds, maar ook zou een bepaald bedrag afgetrokken worden van het salaris van de werknemers. NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt in gesprek met De West, dat de particulieren moesten inkomen voor het fonds, maar dat het bedrijfsleven de premie die toen betaald moest worden, veel te hoog vond.

Volgens Etnel is het probleem nu dat de middelen niet vrij kunnen komen.

Het bedrijfsleven was van mening, dat de staat ook met een bepaald bedrag zou moeten inkomen. Behalve dat de moeders 16 weken zwangerschapsverlof zouden krijgen, kregen de vaders in totaal 8 dagen verlof. “De wet zal niet werken als het fonds er niet is. Dat is vervelend voor de vrouwen, de vaders, maar in het bijzonder voor het kind. Nu moet de minister van Financiën bij wie de uitvoering van de wet ligt, met het bedrijfsleven om de tafel gaan zitten om te bespreken wanneer men uitvoering zal geven aan de wet”, stelt Etnel.

Het bedrijfsleven zat vanaf het begin met vragen, onder andere of het in staat zou zijn het premiebedrag op te brengen. Dit, omdat de premie voor het fonds een premie was naast alle andere premies die reeds betaald worden. “De ministers van Financiën en Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, moeten met het bedrijfsleven de werking van het fonds bekijken en bespreken. Kan het bedrijfsleven het betalen? Zal de overheid ook met een bedrag inkomen? Als het niet kan, zal de wet dan gewijzigd worden? Zonder de middelen die via het fonds vrij moeten komen, kunnen de ouders niet genieten, want wie gaat de verlofdagen betalen? Het is dus goed als de partijen om de tafel gaan”, aldus Etnel.

door Priscilla Kia