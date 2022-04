Vrijwilligers BOG wachten sedert begin 2022 op uitbetaling

Momenteel zijn er ongeveer 30 vrijwilligers bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) wachtende op de uitbetaling voor de door hun geleverde diensten die ze tijdens de piek periode van Covid-19 op het BOG hebben verleend. Volgens de vrijwilligers zijn ze sedert januari tot eind maart nog steeds niet uitbetaald voor de geleverde diensten. Vern Nanhoe, BOG-arts tevens epidemioloog verklaarde in het radioprogramma ABC-actueel dat er intussen al goedkeuring verleend is over de uitbetalingen. Volgens hem zullen die binnenkort geschieden. ”De betalingen zullen op zijn vroegst deze week, zoniet uiterlijk volgende week, gestort moeten worden”, aldus Nanhoe.

Nanhoe vertelde, dat het dienstverband met deze vrijwiligers reeds opgezegd is, vanwege het feit dat het Covid virus, minder gevaarlijk is geworden in de samenleving. Nanhoe stelde dat het ministerie van Volksgezondheid niet oneindig door kan gaan met de intensiteit waarbij er strenge maatregelen waren, toen het coronavirus nog onbeheersbaar was.

Daarenbij haalde Nanhoe aan, dat het ministerie van Volksgezondheid na evaluatie besloten heeft, over te gaan tot surveillance, en niet meer zo intensief de kwestie aanpakt. Het is volgens Nanhoe nog niet duidelijk of de vrijwilligers in aanmerking zullen komen voor een contract binnen de zorg. Hij had eerder wel voorgesteld een deel van de vrijwilligers beschikbaar te houden om in shiftverband de covid surveillancem in stand te houden.